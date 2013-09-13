Торговые войны с Россией ускорят для Украины создание ЗСТ с ЕС - эксперт

Поэтому украинским производителям нужно ускорить переход на европейские стандарты, чтобы получить свободный доступ на рынки стран ЕС и переориентировать свой экспорт с рынков России и стран ТС.

Об этом сказал Анатолий Баронин, директор компании «Аналитическая группа Da Vinci AG», комментируя резолюцию Европарламента, в которой сказано о немедленном создании ЗСТ после подписания соглашения об ассоциации.

«Сложно давать какие-то прогнозы о конкретных сроках создания ЗСТ. Нужно понимать, что ЕС — это очень забюрократизированная структура, поэтому я не говорил бы о «немедленном» создании ЗСТ, но этот процесс может быть ускорен и режим свободной торговли будет введен через 4-6 месяцев после подписания Соглашения об ассоциации», — сказал Баронин.

Тем не менее, эксперт отметил, что украинские производители получают хороший шанс увеличить поставки в ЕС, но это будет возможно только для тех предприятий, которые перешли на стандарты, соответствующие требованиям Евросоюза.

«Моментально переориентировать экспорт из России или стран ТС, естественно, не получится. Тем не менее, Европа готова открыть двери на свой рынок тем украинским производителям, которые уже внедрили соответствующие стандарты качества на своих производствах, продукция которых может быть конкурентна на рынке Евросоюза. Здесь все зависит непосредственно от самих производителей — они получат возможность увеличить экспорт по всем группам товаров, если они соответствуют стандартам ЕС. А тем, кто еще не перешел на евростандарты, нужно начать интенсивную подготовку, поскольку действительно зона свободной торговли может быть создана достаточно оперативно. Но на европейский рынок попадут не все украинские производители автоматически, а только те, чья продукция соответствует стандартам ЕС», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что сегодня ЕС формально не ограничивает доступ украинских товаров на свой рынок. Просто многие товары украинского производства не соответствуют регламентам и требованиям, действующим в Евросоюзе.

По мнению Баронина, расширение украинского экспорта на рынки ЕС будет длительным процессом. В то же время, если Россия продолжит политику торговых ограничений относительно украинского экспорта, Украина сможет оперативно найти альтернативные регионы для сбыта.

«Если говорить о возможности именно оперативного переориентирования украинского экспорта с рынков России и стран ТС, то наиболее реалистично выглядит возможность освоения рынков стран Ближнего Востока, северной Африки, Азиатского региона и так далее. Вхождение на рынок ЕС, даже в случае создания ЗСТ будет более длительным процессом», — полагает руководитель «Da Vinci AG».

Напомним, Европарламент принял резолюцию, в которой предлагается немедленное создание ЗСТ Украина-ЕС после подписания соглашения об ассоциации в Вильнюсе. По мнению евродепутатов, это поможет украинским экспортерам увеличить поставки на рынки стран ЕС и снизить зависимость от рынков России и стран ТС. Таким образом, как отмечается в резолюции, ЕС оказывает Украине не только политическую и дипломатическую, но также и экономическую поддержку.