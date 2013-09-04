Глава Пентагона: Войска США готовы нанести удар по Сирии

"Мы рассредоточили силы в регионе, чтобы иметь возможность осуществить такую операцию. Мы с генералом Демпси (председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Мартин Демпси) уведомили президента, что готовы действовать, как только он отдаст приказ", - сказал Хейгел.

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Кроме того, по его мнению, невмешательство США в ситуацию в Сирии подорвет возможности Вашингтона по противостоянию иранской ядерной программе.

"Отказ действовать подорвет доверие к другим обязательствам Америки в области безопасности, включая решимость президента помешать Ирану получить ядерное оружие", - добавил Хейгел.

"Слово Соединенных Штатов должно что-то значить", - пояснил он.

В сенате США проходят слушания касательно возможности военной интервенции в Сирию.

Ранее сообщалось, что спикер Конгресса США и глава сенатского комитета поддерживают предложение президента США Барака Обамы о нанесении удара по Сирии.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама в субботу направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения.

Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что урегулирование конфликта в Сирии может быть только политическим.