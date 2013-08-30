СМИ: Мельника вскоре могут доставить из Австрии

"Такая информация есть у МВД. Мельника могут доставить из Австрии", — сообщил источник "Сегодня".

По теме: Прокуратура предъявила обвинение двум милиционерам, допустившим побег Мельника

Информацию о пребывании Мельника в Австрии подтвердила и его сестра Елена .

"Значит, вам правильно сказали", — с сожалением в голосе ответила Елена на вопрос, в Австрии ли находится ее брат.

Впрочем, в МВД и ГПУ уточняют, что беглец еще не задержан. А соответственно, процедура экстрадиции не начата.

Напомним, министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что милиция уже готовится задержать Мельника и что проводится процедура для дальнейшей его экстрадиции на территорию Украины.

Источники сообщают, что проблемы с задержанием беглого экс-ректора Петра Мельника могут быть вызваны конфликтом интересов внутри МВД.

Прокуратура Киевской области установила личности милиционеров, по вине которых Мельник смог уйти от правосудия. Подозреваемым милиционерам грозит наказание от 2 до 5 лет тюрьмы.