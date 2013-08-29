Россия все не может получить доступ к сербским активам Березовского

Ранее замгенпрокурора России Александр Звягинцев заявил, что власти Сербии наложили арест на активы в предприятиях, принадлежавших Березовскому. Стоимость активов превышала 9 миллиардов рублей. Позже Апелляционный суд в Белграде объявил о снятии ареста.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП

По данным ведомства, порядок исполнения решений российских судов на территории Сербии регулируется договором между СССР и Югославией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 1962 года.

"Объем правовой помощи по указанному договору не предоставляет право судебному приставу-исполнителю арестовывать и обращать взыскание на имущество должника, находящееся на территории Сербии",- говорится в сообщении пресс-службы.

Взыскателям Березовского можно самим обратиться в иностранный суд с требованием разрешить принудительно исполнить вынесенные в России решения насчет имущества беглого олигарха.

Напомним, Борис Березовский был найден мертвым в конце марта в своем доме в Великобритании, где получил убежище. По предварительным данным, причиной смерти стало повешение.

В России Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых "мошенничество", "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", "превышение должностных полномочий".

Ранее по запросу Генпрокуратуры РФ арест на акции и недвижимое имущество ряда компаний и предприятий, принадлежащих Борису Березовскому, был наложен в Украине.