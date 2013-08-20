В Сербии наложили арест на активы Березовского

Власти Сербии по требованию генеральной прокуратуры России наложили арест на предприятия, принадлежавшие Борису Березовскому, сообщил журналистам во вторник замгенерального прокурора РФ Александр Звягинцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

"По требованию генеральной прокуратуры в Сербии наложен арест на семь предприятий, принадлежавших Борису Березовскому, стоимостью более 9 миллиардов рублей", - сказал Звягинцев.

Борис Березовский был найден мертвым в конце марта в своем доме в Великобритании, где получил убежище. По предварительным данным, причиной смерти стало повешение. В России Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых "мошенничество", "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", "превышение должностных полномочий".

Ранее по запросу Генпрокуратуры РФ арест на акции и недвижимое имущество ряда компаний и предприятий, принадлежащих Борису Березовскому, был наложен в Украине.