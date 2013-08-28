Нужно прежде всего рассмотреть законопроекты, которых требует Европа - регионал

Об этом Олейник сказал в комментарии УНИАН.

“Необходимо в первую очередь рассмотреть законопроекты, которых требует Европа, - изменения к Конституции Украины, которых оппозиция не хочет, там, где Венецианская комиссия рекомендовала отнять функцию у парламента - назначать и увольнять судей, и все это делегировать Высшему совету юстиции, изменить его состав, то есть там не должны быть прокуроры, министры, а должны быть судьи”, - сказал Олейник.

Он отметил, что также парламент должен принять закон “О прокуратуре”.

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Олейник подчеркнул, что также возникнет вопрос относительно внесения изменений в законодательство, которые касаются предотвращения и противодействия дискриминации.

При этом депутат выразил убеждение, что в Украине не существует дискриминации представителей сексуальных меньшинств.

“Я вам скажу откровенно, что подобные законопроекты, и об этом необходимо открыто говорить, - это шаг к отмене Библии, потому что дальше пойдут геи, однополые браки. Вот кто хочет отмены Библии, то пусть поедет к матери и попросит благословения. Я, как представитель сексуального большинства, категорически против - нет этой темы, ее не нужно регулировать”, - добавил Олейник.

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Он также сказал, что не слышал, чтобы в Украине кого-то не приняли на работу, потому что тот нетрадиционной сексуальной ориентации.

Олейник отметил, что “большинство в парламенте настроено не поддерживать законопроект, потому что нет сегодня предмета для регулирования”.

Кроме того, Олейник отметил, что парламент в первоочередном порядке должен рассмотреть ряд экономических законопроектов.

“Думаю, что будут предложения от правительства относительно снижения налогов, будут вопросы, связанные с безопасностью движения, относительно повышения штрафов”, - добавил депутат.

На вопрос, ожидает ли он каких-то неожиданностей в парламенте на будущей сессии, Олейник ответил: “Не ожидаю. Все что могла показать оппозиция - уже показала, в целом вышел пузырик”.