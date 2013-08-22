Депутат: Страны соцлагеря в начале 90-х выдержали блокаду России и выиграли

Об этом заявил замглавы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Сергей Соболев во время чата на Главреде.

"Все это напоминает ситуацию образца начала 90-х, когда лидеры Российской Федерации не могли смириться с потерей своих интересов в так называемом лагере бывших стран Варшавского договора (Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия и т.д.) так же, как и в странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва). Все эти государства выдержали экономическую, политическую, энергетическую блокаду со стороны России. Что выиграли эти страны – это очевидно: европейские стандарты жизни, доступ к передовым технологиям, рынка труда. Что проиграла РФ – тоже очевидно: миллиарды долларов упущенных инвестиций, великолепные торговые связи, которые затем возрождались десятилетиями. Поэтому "торговая война", которую нам объявили, к счастью, не граждане России, а высшее руководство, закончится тем же, чем закончилась такая война для новых членов ЕС в начале 90-х", - сказал политик.

"Я убежден, наше будущее в отношениях с РФ – это так же как и с Европейским Союзом: всеобъемлющая без ограничений зона свободной торговли, от которой будут выигрывать миллионы украинцев, русских, а путь к блокаде, " торговым войнам" – это путь в никуда", – считает народный депутат.

В то же время, он абсолютно уверен в том, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС будет подписано.

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"Я не только верю в подписание ассоциации и зоны свободной торговли с Европейским Союзом, но и являюсь горячим сторонником этого", – подчеркнул политик.

"Ключевой вопрос – не вопрос выбора: зона свободной торговли с Евросоюзом или Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Ключевой вопрос для украинской экономики, как и в целом для государства – иметь максимальное количество договоров о зоне свободной торговли. А надгосударственные образования – Таможенный союз – это вопрос Конституции, суверенитета государства, независимости, но отнюдь не экономический", – считает Соболев.

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"Если бы это был экономический вопрос, Российская Федерация, имея торговый баланс, в котором 58% – это торговля с Европейским Союзом, а лишь 6% – торговые отношения с Казахстаном и Белоруссией, должна была бы первой стремиться к подписанию соглашения о ЗСТ с Европейским Союзом. Для доступа к передовым технологиям, дешевым кредитным ресурсам, крупнейшего в мире рынка сбыта собственной продукции, а не только нефти и газа. Поэтому эти цифры являются свидетельством того в противовес экономическим интересам Украины, которые есть в Соглашении о зоне свободной торговли с ЕС, что нам предлагают строить снова "коммунизм", – резюмировал депутат.