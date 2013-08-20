The Economist: Торговая война Украины и России может ударить по Тимошенко

Вместе с тем, проблема заключения Юлии Тимошенко станет менее угрожающей, по сравнению с торговой войной, для украинской власти, пишет The Economist.

"На сегодня кажется маловероятным, что Россия полностью приостановит поставки из Украины. Если же и приостановит, то не на продолжительное время, поскольку российская экономика, которая уже давала сбои в 2013 году, будет так же поражена (к ее основному импорту из Украины принадлежат ключевые промышленные ресурсы такие как металл, химические вещества и электрические машины)", - утверждают аналитики The Economist Intelligence Unit.

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По их мнению, "политически такой шаг может увеличить напряжение между двумя странами", однако это может принести и некоторые бонусы для Украины.

"Украина может выиграть немного сочувствие и поддержки из заграницы (например, США уже заявили о своем желании помочь Украине с диверсификацией энергоносителей), - цитирует Украинская правда.

"Но если этот конфликт будет длиться настолько долго, чтобы углубить и без того значительный экономический кризис, то это может снизить поддержку правительства среди населения, но, кроме того, это также может стимулировать украинских политических игроков удвоить свои усилия в направлении проевропейских реформ", - считают аналитики.

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"С этой точки зрения, бесшабашные действия России могут сделать заключенного лидера оппозиции Юлию Тимошенко менее угрожающей для окружения президента, а перспективы восстановления программы сотрудничества по МВФ, включительно с изменениями в фискальной и валютной политиках – менее непривлекательными, чем это было раньше", - уверены аналитики.