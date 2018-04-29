Коалиция: серия девяностая

Дивная формируется традиция. Парламент в пленарные дни собирается, чтобы лидеры фракций публично рассказали о подробностях «коалиционных» переговоров с теми деталями, которые почти «под одеялом».

В кулуарах жадно ловятся официальные комментарии и неофициальные выступления политиков. Потом президиум объявляет перерыв в работе Рады, а на следующей неделе ситуация повторяется с точностью до деталей.

О выступлениях и перлах…

В этот раз на пленарном заседании, как и в предыдущий раз, каждый из лидеров фракций как бы высказал свою версию происходящего.

Если говорить о том, кто был лучший в сегодняшних выступлениях, то самым красноречивым был Петр Николаевич. Его можно понять: никогда еще в украинском парламенте от коммунистов настолько ничего не зависело.

Он начал с того, что объявил народу: «Мы смотрим девяностую серию

сериала про коалицию… Коалиция формируется по принципу общества с ограниченной уголовной ответственностью»…. Потом небольшой спич про то, что «капитал не может поделить страну» и в конце что-то вроде того, что «надо создать антикризисную коалицию, потому что стабилизационная привела к тому, что в Украине наступил стабилизец».

Роман Петрович Бессмертный выступил в несколько уставшим и очень примирительном тоне, извинялся за то, что с большинством все так затянулось, пытался объяснить причины.

Юлия Владимировна выступала образно. Конечно, начала с поздравления со вчерашней футбольной победой, при этом едко заметив, что если бы футболисты играли одновременно на двух полях с Испанией и Саудовской Аравией, то у них ничего бы не получилось. «Наша Украина», по мнению Юлии Владимировны, до обеда ведет активные переговоры с БЮТ и СПУ, а после обеда так же активно и плодотворно сотрудничает с Партией Регионов.

Лидер БЮТ тревожно объявила, что газовые хранилища пустые. И добавила, что «НУ» подготовила два варианта соглашений и не будет ничего удивительного, если она подпишет договоры с обеими силами.

Николай Янович Азаров, правильно избранный одним из спикеров фракции Регионов, в тему заметил, что когда они передавали страну, «газовые хранилища были полные». Николай Янович объявил, что если коалиция не будет создана, то Регионы оставляют за собой право избирать руководство Верховной Радой.

До 16.00 был объявлен перерыв. "От чего зависит создание большинства?" - с таким риторическим вопросом подходили мы к политикам.

Наиболее образно ответил Иван Бокий: «Сейчас все зависит от одной головы, в которой утром – одни мысли, а вечером совсем другие».

Слухи и прогнозы

По словам Ивана Бокия, сразу после первого пленарного социалисты договорились с «Нашей Украиной», что пост премьера и спикера будут рассматриваться в одном пакете, а остальные по пропорциональному принципу, где СПУ достанется три министерства.

Тарас Черновил заявил, что во фракции Тимошенко вызревает решение, объединившись с частью Регионов, начать процедуру импичмента. Правда, верится в это с трудом, вряд ли Партии регионов захотелось бы, чтобы новым президентом стала Юлия Тимошенко.

Дважды пришлось услышать, что Регионы готовы отдать «Нашей Украине» пост премьера, а социалистам кресло спикера. Это нужно для демонстрации обществу демократичности большинства. Кроме того, Партии Регионов важны не должности, а влияние, не показательная победа, а пусть и не очень публичное, но участие в приватизационных, бюджетных и других стратегических процессах… Сами социалисты пребывают в крайнем смятении, и готовы уже на что угодно.

Ни у кого нет сомнения, что Президент не распустит Раду, поскольку в случае повторных выборов процент «НУ» будет ничтожно мал.

Президент будет тянуть с созданием коалиции до конца лета, чтобы получить обезвоженное и деморализированное демократическое парламентское большинство.

Часть денежных котов может покинуть Тимошенко, но ей все равно не страшно.

Президент отдаст Юлии Владимировне пост премьера, но готовит отдельные проекты по устранению угрозы "Тимошенко-президент". Один из них – сохранение Юрия Витальевича на посту министра внутренних дел. Второй - возвращение в страну Павла Ивановича Лазаренко, и третий – подготовка общества к тому, что следующего президента они будут избирать парламентом. Подобную мысль о непрямом избрании президента уже как-то высказал Евгений Кушнарев.

Вот такие маленькие итоги на середину дня. Но к вечеру ситуация может измениться, ведь, по версии Тимошенко, после обеда Президент встречается с Регионами. Так что подождем.

Маша Мищенко