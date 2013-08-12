Прокуратура направила в суд дело двух общественных активистов
22:28, 12 августа 2013Политика
780 0
Прокуратура Святошинского района Киева направила в суд обвинительный акт в отношении двух активистов одной из общественных организаций по факту хулиганских действий на штрафплощадке.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.
В ноябре 2012 года представители общественной организации проникли на территорию площадки столичной ГАИ для временного содержания транспортных средств по ул. Зодчих и затеяли там драку с охраной, говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, вследствие таких действий один из работников штрафплощадки получил телесные повреждения. Кроме того, были повреждены ворота, ограда, помещение охраны и автомобили, находившиеся на указанной территории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter