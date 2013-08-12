Прокуратура направила в суд дело двух общественных активистов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

В ноябре 2012 года представители общественной организации проникли на территорию площадки столичной ГАИ для временного содержания транспортных средств по ул. Зодчих и затеяли там драку с охраной, говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, вследствие таких действий один из работников штрафплощадки получил телесные повреждения. Кроме того, были повреждены ворота, ограда, помещение охраны и автомобили, находившиеся на указанной территории.