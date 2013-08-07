КИУ: в Крыму начались провокации

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Крымского отделения КИУ.

По мнению председателя Крымского отделения Андрея Крисько, эти действия связаны с поданным накануне иском к Верховной раде Крыма. Провокационные заявления, озвученные одним из депутатов Симферопольского горсовета, носят признаки спланированной информационной кампании, главной целью которой является дискредитация самой идеи общественного контроля над деятельностью депутатов, представив ее инструментом для сведения личных счетов.

«Технология не новая, но эффективная. Первые результаты проекта «Депутаты под контролем» показали низкую результативность работы целого ряда парламентариев, так что если удастся добиться информации о «депутатах-прогульщиках» через суд, это может определенным образом повлиять на рейтинги представленных в Верховной раде АРК партий. Очевидно, некоторым политикам проще дискредитировать независимую организацию, чем изменить такой удобный для многих депутатов порядок», - заявил Крисько.

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Кроме того, руководитель Крымского отделения КИУ выразил опасение, что на этом информационные атаки не прекратятся, и еще до судебного заседания, которое состоится 29 августа, общественную организацию могут «клонировать» для рассылки провокационных заявлений или продолжат штамповать «убедительные» доказательства соучастия КИУ в цикле политических скандалов от имени этого и других депутатов-исполнителей, или используют целый ряд других пиар-технологий, направив их на тотальную дискредитацию имиджа общественной организации.

В этой связи Крымское отделение Комитета избирателей Украины публично обращается к представителям всех политических сил, представленных в Верховной раде АРК, с просьбой направить усилия своих партийных специалистов и депутатов не на проведение информационных войн, а на решение актуальных проблем Автономии.

В пресс-службе напоминают, что ранее эксперты Комитета избирателей в рамках проекта «Депутаты под контролем» провели анализ деятельности крымских парламентариев, и выяснили, что в прошлом году из 100 крымских депутатов только 29 приняли участие в нормотворческой деятельности, а за все время своей каденции в качестве авторов или соавторов в проектах решений и постановлений выступили лишь 40 депутатов. Еще 15 избранников забыли обнародовать на официальном сайте парламента автономии отчеты о своей деятельности за прошлый год.

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Как сообщал УНИАН, 5 августа Крымское отделение Комитета избирателей Украины обратилось в суд с требованием обязать секретариат Верховной рады АРК предоставить информацию о депутатах, которые не посещали пленарные заседания.

Иск подан в Окружной административный суд Крыма, и будет рассматриваться 29 августа.

По словам председателя Крымского отделения КИУ Андрея Крисько, ранее Комитет избирателей трижды пытался получить информацию о посещаемости сессий депутатами ВР АРК, однако в секретариате крымского парламента отказывали в удовлетворении запроса на основании того, что такие сведения не относятся к разряду документов, и являются служебной информацией.