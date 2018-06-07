Вехи недели. Приключения шоколада, альтернатива для Тимошенко и образ для Симоненко
Россия показала Украине, что стратегическое партнерство вовсе не исключает торговой войны. Тимошенко ободрили соратники по «Батькивщине», что стало для нее слабым утешением накануне второй годовщины ареста. Украинские политики первого эшелона точечно возвращаются к активной деятельности.
Роспотребнадзор убедительно продемонстрировал, что употребление шоколада определенных марок может быть вредным не только для фигуры и зубов миллионов граждан, но и добрососедских отношений. Расследование в отношении продукции украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen стало новой страницей в отношениях Украины и государств, входящих в Таможенный союз. По сигналу из Москвы все его участники обеспокоились качеством шоколада от ведущего украинского производителя, подключилась и Молдова, в которой российское влияние сильно.
В данном случае важна не реакция России и ее сателлитов, а позиция украинской власти, ее способность защищать интересы отечественного производителя. Министерство экономического развития и торговли попыталось инициировать оперативные консультации, но рискует столкнуться с периодом отпусков в Москве.
Тем временем лидеры приютившей его в нынешнем парламентском созыве «Батькивщины» по долгу службы больше обеспокоены судьбой Юлии Тимошенко. 5 августа исполняется два года ее пребывания под стражей, и за это время рейтинг Юлии Владимировны предсказуемо пошатнулся, но все еще требует повышенного внимания и соратников, и оппонентов. Например, Арсений Яценюк самоотверженно называет Тимошенко одним из ключевых участников политического процесса и бодро рапортует об активном вливании «фронтовиков» в ряды «Батькивщины».
Кстати сказать, Арсений Петрович один продолжает тянуть лямку публичного политика за весь оппозиционный триумвират: Олег Тягныбок залег на дно, а Виталий Кличко отдает предпочтение заокеанскому парашютированию всей семьей перед политической борьбой в Украине. Не оформленные в партийные структуры противники власти откровенно чудят. Конечно, многое можно списать на правовой нигилизм власти, но наличие у одного из лидеров «Врадиевского хода» Василия Любарца американского и украинского паспортов авторитета этой протестной акции не добавляет. Впору говорить о том, что власти удалось обуздать стихийные летние выступления сограждан, так и не ставшие реальной опасностью. Политически активным гражданам в этих условиях только и остается, что вносить конструктивную критику в работу отдельных политических сил. Так с помощью яиц сделали на Прикарпатье симпатизирующие «Свободе» местные жители в отношении лидера ЦК КПУ Петра Симоненко, получившего возможность ощутить себя в роли Януковича девять лет назад.
В предстоящей президентской кампании тема борьбы с коррупцией будет одной из основных, поэтому происходящее с ректором университета налогового дела Петром Мельником выглядит репетицией большой чистки. Кандидатура подобрана подходящая: Петр Владимирович всегда был «регионалом» по зову должности, а не сердца, и после проигранных парламентских выборов стал удобной мишенью для желающих продемонстрировать принципиальность правоохранителей. Не комментируя по этическим причинам диагноз Мельника, защита которого утверждает, что у него серьезные проблемы с сердцем, отмечу, что должности ректора он уже лишился, поэтому не исключено, что Фемида осенью утратит к нему интерес.
Евгений Магда