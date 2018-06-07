Вехи недели. Приключения шоколада, альтернатива для Тимошенко и образ для Симоненко

Роспотребнадзор убедительно продемонстрировал, что употребление шоколада определенных марок может быть вредным не только для фигуры и зубов миллионов граждан, но и добрососедских отношений. Расследование в отношении продукции украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen стало новой страницей в отношениях Украины и государств, входящих в Таможенный союз. По сигналу из Москвы все его участники обеспокоились качеством шоколада от ведущего украинского производителя, подключилась и Молдова, в которой российское влияние сильно.

В данном случае важна не реакция России и ее сателлитов, а позиция украинской власти, ее способность защищать интересы отечественного производителя. Министерство экономического развития и торговли попыталось инициировать оперативные консультации, но рискует столкнуться с периодом отпусков в Москве.

Тем временем лидеры приютившей его в нынешнем парламентском созыве «Батькивщины» по долгу службы больше обеспокоены судьбой Юлии Тимошенко. 5 августа исполняется два года ее пребывания под стражей, и за это время рейтинг Юлии Владимировны предсказуемо пошатнулся, но все еще требует повышенного внимания и соратников, и оппонентов. Например, Арсений Яценюк самоотверженно называет Тимошенко одним из ключевых участников политического процесса и бодро рапортует об активном вливании «фронтовиков» в ряды «Батькивщины».

Кстати сказать, Арсений Петрович один продолжает тянуть лямку публичного политика за весь оппозиционный триумвират: Олег Тягныбок залег на дно, а Виталий Кличко отдает предпочтение заокеанскому парашютированию всей семьей перед политической борьбой в Украине. Не оформленные в партийные структуры противники власти откровенно чудят. Конечно, многое можно списать на правовой нигилизм власти, но наличие у одного из лидеров «Врадиевского хода» Василия Любарца американского и украинского паспортов авторитета этой протестной акции не добавляет. Впору говорить о том, что власти удалось обуздать стихийные летние выступления сограждан, так и не ставшие реальной опасностью. Политически активным гражданам в этих условиях только и остается, что вносить конструктивную критику в работу отдельных политических сил. Так с помощью яиц сделали на Прикарпатье симпатизирующие «Свободе» местные жители в отношении лидера ЦК КПУ Петра Симоненко, получившего возможность ощутить себя в роли Януковича девять лет назад.

В предстоящей президентской кампании тема борьбы с коррупцией будет одной из основных, поэтому происходящее с ректором университета налогового дела Петром Мельником выглядит репетицией большой чистки. Кандидатура подобрана подходящая: Петр Владимирович всегда был «регионалом» по зову должности, а не сердца, и после проигранных парламентских выборов стал удобной мишенью для желающих продемонстрировать принципиальность правоохранителей. Не комментируя по этическим причинам диагноз Мельника, защита которого утверждает, что у него серьезные проблемы с сердцем, отмечу, что должности ректора он уже лишился, поэтому не исключено, что Фемида осенью утратит к нему интерес.

Евгений Магда