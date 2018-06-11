Украина без лидеров: почему в стране нет вожака

Согласно результатам исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова, 49,1% украинцев считают, что стране необходимы новые политические лидеры. В то же время, 37,1% уверены, что достаточно и ныне существующих. Примечательно, что больше всего в новых лидерах нуждаются жители Западной (57%) и Восточной (52%) Украины.

Что же касается качественных характеристик новой формации политиков, то, по мнению украинцев, лидеры должны отличаться от своих предшественников честностью (так считает 50% респондентов), некоррумпированностью и готовностью действительно защищать интересы простых людей (по 48% соответственно). Выйти на первые роли, по мнению респондентов, могут представители уже существующих политических сил, которые, на сегодняшний день, для электората остаются «за кадром». Так считают 27% опрошенных. Еще 25% украинцев уверены, что в новые лидеры могут выбиться лишь представители новых политических объединений. «Люди ждут лидера нового поколения, который стал бы альтернативой нынешнему классу. В России это – Навальный, и вокруг него будут консолидироваться противники Путина. В Украине этого, к сожалению, нет. Наши «молодые лидеры» все из прошлой эпохи, это люди «вчера». И они украинцам приелись», - рассказал УНИАН политолог Вадим Карасев.

Тем не менее, необходимость новых лиц в политике ощущают, преимущественно, сторонники ВО «Свобода» (62%) и партии УДАР (61%). По словам социолога «Research & Branding Group» Евгения Копатько, это объясняется тем, что Олег Тягныбок и Виталий Кличко для вышеописанных групп и являются новыми лидерами. «Учитывая, что эти политики получили представительство в парламенте, некая ротация в рядах лидеров происходит», - рассказал УНИАН социолог.

Действительно, нынешний созыв Верховной Рады в некотором роде уникален. Появились мажоритарщики, новые фракции и новые руководители фракций. К сожалению, работу парламента на второй сессии назвать эффективной не поворачивается язык. И виноваты в этом, не в последнюю очередь, руководители фракций, которые, несмотря на регулярные «свидания» в кабинете у спикера ВР Владимира Рыбака, так и не сумели найти общий язык и продемонстрировать электорату свои лидерские качества.

К Верховной Раде нет доверия

Когда Верховная Рада седьмого созыва приступала к работе, «новенькие» парламентарии вовсю бравировали своими положительными качествами: мол, будут принципиально отличаться от своих предшественников, не станут «тушковаться», намерены голосовать персонально, etc. Кроме того, по их мнению, ответственности парламенту должно было добавить наличие мажоритарщиков. Таким образом, если на первой (зимней) сессии парламента владельцы мандатов лишь присматривались друг к другу, на второй (весенне-летней) должны бы были начать эффективно работать.

Впрочем, итоги полугодия развеяли эти иллюзии: сессия началась с затяжного блокирования, закрылась быстрым принятием лишь некоторых важнейших законов, а уровень доверия украинцев к парламентариям упал до рекордно низких показателей. В частности, на сегодняшний день Верховной Раде не доверяют 60% населения. «Очевидно, что с парламентом что-то не так», - комментирует ситуацию директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

По ее словам, учитывая результаты весеннего опроса, согласно которому Верховной Раде доверяют лишь 7% украинцев, такого низкого уровня доверия, как сейчас, не было с 1994 года.

Политологи, в свою очередь, отмечают, что оценивать работу лидеров можно исключительно по тому, насколько эффективными были их фракции и сам парламент, в целом. «Мало кто сможет заявить, что Верховная Рада в ходе последней сессии работала эффективно. Соответственно, так же можно относиться и работе лидеров фракций, которые занимались сиюминутной тактической борьбой. Ко всем к ним, без исключения, избиратели могут предъявить претензии», - считает политолог Владимир Корнилов.

Парламентская «старая гвардия» не может претендовать на звание лидеров

Впрочем, по его словам, если говорить о достижениях для своей партии и фракции, то отдельно отметить можно лишь лидера КПУ Петра Симоненко. «Во всяком случае, коммунисты выглядели на фоне иных фракций (в том числе и на фоне «Свободы», которую многие тоже считали «идеологичной») более последовательными», - сказал он.

С таким мнением согласен и политтехнолог Константин Долгов: «Симоненко показал себя как реальный, а не номинальный лидер своей фракции в парламенте. Ему не было нужды проводить «консультации» для принятия того или иного решения».

Впрочем, несмотря на работу КПУ в «автоматическом режиме», особой системности в своей работе фракция не проявила. «Большая часть запланированных коммунистами законопроектов была подана еще в декабре прошлого года», - пояснил УНИАН директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

По его словам, КПУ окончили сессию «в плюс» благодаря двум ключевым факторам. Во-первых, продемонстрировав инновационный метод «бескровного» блокирования парламента. «Они просто ни за что не голосовали и вынудили рассматривать отмену Пенсионной реформы. И, кстати, в отличие от оппозиции, они блокировали ВР под понятным и популярным социальным лозунгом», - отметил эксперт.

Во-вторых, «под занавес» сессии, именно коммунисты устроили сенсацию с национализацией «Криворожстали». «И тут же представили принятый законопроект о национализации производства бланков строгой отчетности (паспортов и т.п.), что, опять же, имеет явный социальный эффект», - рассказал Василий Стоякин.

Однако, учитывая, что главный коммунист страны — представитель политикума не просто прошлой, а позапрошлой эпохи, новым лидером ему никак не стать. Более того, молодых коммунистов, «с горячим сердцем и горящими глазами», популяризировать в обход нынешнего лидера КПУ в партии не принято.

В этом смысле угасающим трендом является и лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов. «Он, как и другие луганские «регионалы» - тренд угасающий. К тому же, никаких кардинальных решений без консультаций с вышестоящими «товарищами» Ефремов принимать не может», - отметил Константин Долгов.

Тягнибок, Яценюк, Кличко, Луценко — новое старое поколение

Впрочем, не могут похвастаться всеобъемлющей популярностью среди украинцев и лидеры «новой» политической волны. «Луценко — человек из прошлого. Кто ему поверит сегодня, когда одни и те же персонажи на политической сцене? Яценюк может быть сколько угодно хорошим и квалифицированным политиком, но его ассоциируют с «оранжевыми», Кличко у населения ассоциируется лишь со спортивными достижениями, а Тягныбок – вообще лидер нишевого типа», - рассказал Вадим Карасев.

В свою очередь, Василий Стоякин отмечает, что степень «проигрыша» каждого из лидеров парламентской оппозиции — разная. «Больше всех из-за тушек и провала всеукраинского «восстания» проиграл Яценюк. Немного меньше — Тягныбок, который потерял, в основном, из-за снижения интереса к его фракции в силу утраты элемента новизны. Еще меньше — Кличко. Просто потому что он — Кличко», - пояснил он.

Но возможно ли на этом устаревшем политическом поле появление лидеров нового типа? Украинские политологи считают, что нет. Во-первых, потому, что «старые» молодые герои занимают это место. «Уже существующие лидеры будут загромождать новичкам путь наверх», - уверен Вадим Карасев.

Во-вторых, потому что новый лидер должен быть внепартийным. А все нынешние «вожди» так или иначе являются членами партий или симпатизируют тем или иным уже существующим политическим силам. «Навальному удалось обойти российскую ручную оппозицию как раз потому, что Миронов, Зюганов и Жириновский — люди позавчерашнего дня», - отметил Карасев.

В-третьих, важное качество для нового лидера — бескомпромиссность. «У Навального было много возможностей «соскочить», встать в позу обиженного и уйти. Но он бескомпромиссен. В Украине же работают партии, механизмы, есть какие-то каналы связей... И это не позволит новому лидеру проявиться», - считает политолог.

С другой стороны, несмотря на существующий у украинцев запрос на новых лидеров, ставка сегодня делается не на лица, а именно на партии. Поэтому в Украине следует говорить, скорее, не о появлении нового «вождя», а о необходимость появления новой политической силы, в которой не будет приевшихся старых политиков. Насколько это возможно в обозримом будущем? Риторический вопрос.

Татьяна Урбанская