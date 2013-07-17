ЦИК готов назначить выборы в округах Домбровского и Балоги

Центральная избирательная комиссия готова назначить выборы в округах, в которых были избраны лишенные депутатских мандатов Александр Домбровский и Павел Балога.

Об этом сказал заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, передает “5 канал”.

По его словам, ЦИК будет ожидать от парламента надлежащего законодательного урегулирования этого вопроса. Магера отметил, что Верховная Рада в праве объединить в одном постановлении назначение выборов во всех проблемных округах, или объявить волеизъявление в каждом округе отдельным документом. Он добавил, что главное не дата выборов, а поиск компромиссов, после которых результаты голосования будут легитимными.

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"Если Верховная Рада примет соответствующий закон, ЦИК тогда сможет своим постановлением назначить соответствующие повторные выборы. И очень хотелось бы, чтобы такой законопроект имел поддержку практически всего зала, потому что вопрос признания имеет очень большое значение. Важно, чтобы правила были приняты однозначно для всех - и для власти, и для оппозиции, и затем воспринятые обществом", - сказал Магера.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший админсуд по иску бывшего народного депутата Юрия Кармазина посчитал невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Домбровского и Балогу, после чего они приняли присягу.

ВАСУ отменил постановления ЦИК в части регистрации названных народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.

11 июня Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака изъять удостоверения и карточки для голосования депутатов Домбровского и Балоги.

3 июля Рыбак поручил аннулировать карточки для голосования Домбровского и Балоги, прекратить начисление им соответствующих выплат, а также прекратить полномочия их помощников-консультантов.