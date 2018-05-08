Вехи недели. Кадриль от Януковича, круглый стол от Тимошенко, соло от Луценко

Виктор Янукович не только встретился с неизвестными широкой общественности вождями индейцев, но и сменил больше двух десятков глав районных администраций в центральных областях. Если визит индейских вождей выглядел исключительно как результат лоббистских усилий, то претендентам на пост главы РГА глава государства сообщил, что центр власти постепенно будет переноситься на места, а восстановление дорог должно стать приоритетом в 2014 году. Интересно, что, меняя пачками глав районных администраций, Виктор Федорович крайне неохотно проводит ротацию областных руководителей. Видимо, в нынешней властной команде губернаторское кресло ассоциируется с электрическим стулом.

Давний оппонент Януковича, Юлия Тимошенко, решила не ждать чуда от переговоров украинской власти и европейских политиков о своей судьбе. Рискуя навлечь на себя праведный гнев депутатского корпуса, Юлия Владимировна призвала парламентариев пожертвовать летними каникулами и собраться всем политикумом за национальным круглым столом для обеспечения евроинтеграции. За оставшееся до ноября время, по мнению Тимошенко, вполне реально выполнить все критерии ЕС, за исключением освобождения самой Юлии Владимировны. Этот вопрос она оставляет на совести Виктора Януковича. Зачастившие в Харьков Кокс и Квасьневский – верный показатель того, что переговоры о выезде лидера «Батькивщины» на лечение идут, и заявление Сергея Власенко о принципиальном нежелании Тимошенко просить Януковича о помиловании – им не помеха.

Призыв Тимошенко уже привычно политически выверен, но рискует быть проигнорирован основными политическими игроками. Премьер-министр Николай Азаров привез с заседания Совета по сотрудничеству Украина – ЕС уверенность, что процесс подготовки подписания Соглашения об ассоциации выходит на финишную прямую. В этом же уверен и министр юстиции Александр Лавринович, полагающий, что требования со стороны ЕС и Еврокомиссии продолжат звучать, но подписание Соглашения весьма вероятно. Готовы сделать все возможное для обеспечения евроинтеграции и лидеры оппозиционных фракций Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Отметим, что Олег Тягныбок, которого не слишком привечают в Западной Европе, повышенные евро-обязательства на «Свободу» не берет.

Правда, оппозиционерам придется решать не только проблему сближения с ЕС. У них есть и еще одна, имя которой Юрий Луценко. Бывший министр внутренних дел после кратковременного лечения вернулся в Украину, чтобы выступить здесь в качестве «грозы авторитетов». Ораторские качества Юрия Витальевича и статус жертвы репрессий позволяют Луценко набирать рейтинговые очки и озадачивать заклятых друзей из оппозиционной среды. Не будем забывать, что Юрий Витальевич сохраняет верность Юлии Тимошенко, поскольку разворот от нее был бы неправильно воспринят его сторонниками. Он достаточно четко дал понять, что не видит себя в нынешних политических партиях, а попытается создать надпартийную демократическую структуру, способную не только объединить демократически настроенных избирателей, но и «выстрелить» в нужное время. Такая самостоятельность вряд ли на руку вождям оппозиционных сил, поэтому Луценко с высокой степенью вероятности попытаются взять на короткий поводок. Конечно же – исключительно ради победы демократии.