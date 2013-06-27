Украинские налоговики не знали, что забирают серверы ВКонтакте

Ранее руководство "ВКонтакте" заявило, что налоговые органы Украины изъяли в Киеве серверы, принадлежащие компании.

Представитель управления министерства доходов и сборов в Киеве Николай Ковтуненко подтвердил ВВС Украина, что в среду с 16 до 19 часов налоговики проводили следственные действия в офисе компании Dataix по адресу ул. Гайдара, 50. Однако, по его словам, управление не располагает информацией о том, что компания имеет какое-то отношение к "ВКонтакте".

"Зачем нам это железо?"

Г-н Ковтуненко также опроверг утверждение технического директора "ВКонтакте" Николая Дурова о том, что украинские правоохранители, возможно, потребуют от соцсети деньги за возвращение им их же оборудование.

"Это бред. Это невозможно. Все действия работников следственных подразделений фиксируются на камеру. Никто ничего требовать не будет. У нас действует горячая линия "Пульс", по которой могут позвонить (те, кто имеет претензии к работе налоговиков - Ред.)", - заявил он.

По его словам, изъятое оборудование вернут владельцам сразу после его экспертизы. Он напомнил, что компания "B&H" в подобной ситуации получила свое оборудование "через день" после изъятия.

"Зачем нам это железо?" - заявил Ковтуненко.

Он подчеркнул, что налоговики не имеют никаких претензий к социальной сети "ВКонтакте", а изымали исключительно оборудование и бумажную документацию фирм, упомянутых в постановлении Деснянского районного суда.

Проблемы соцсети

Основанием для изъятия техники стало постановление столичного Деснянского райсуда, которое разрешило обыски в помещениях компании Dataix. Обыски прошли в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов ООО "Эвос" и двух предпринимателей.

Основатель "ВКонтакте" Павел Дуров оценил стоимость изъятого оборудования в полмиллиона долларов.

"В результате видео- и аудиоконтент у украинских пользователей грузятся медленнее, ведь все данные доставляются напрямую из Петербурга", - написал он на своей странице в сети "ВКонтакте".

ВВС Украина