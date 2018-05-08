Ассамблеи от Петра до Виктора

Такое название этот орган получил при президенте Януковиче. При Ющенко структура с аналогичными функциями называлась конституционным советом. «При» в обоих случаях означает не только время существования, но и статус. Оба органа не избирались народом для подготовки основного документа, по которому ему предстоит жить, а являли собой придаток, готовящий предложения, которые будут поданы главой государства.

Ассамблеи же появились в наших краях с подачи российского императора Петра Первого. Уже это позволяет объяснить, почему такое название ведомство конституционных изменений не получило при Ющенко. Российские цари и императоры – самые ненавистные исторические фигуры для украинского экс-президента. Особенно Петр и Екатерина. Поневоле хочется посочувствовать Виктору Андреевичу, ведь эти же имена носят его родной брат и супруга.

Нынешний президент такими комплексами не страдает. Понятно, что слово «ассамблея» было взято на вооружение, поскольку в некоторых странах так называются собрания, созываемые для создания и принятия конституций. Правда, самостоятельно разрабатывающие текст, а не подающие предложения президенту. Понятно, что прототипом нынешней Конституционной ассамблеи стали не петровские ассамблеи, а ющенковский совет. Тем не менее, сравнительный анализ некоторых документов показывает, что законодательный опыт российского императора частично был неосознанно заимствован, а частично следовало бы заимствовать осознанно.

Сравнительный анализ

В нашем распоряжении имеются указы Петра Романова от 25 ноября 1718 года «Об ассамблеях» и «О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем», указ Виктора Януковича от 17 мая 2012 года «О Конституционной ассамблее» и утвержденное этим указом «Положение о Конституционной ассамблее».

Указы «Об ассамблеях» и «О Конституционной ассамблее» посвящены общим вопросам, два других документа больше внимания уделяют частностям и деталям. Первый поверхностный вывод, который можно сделать на основе сравнительного анализа текстов – в эпоху российского императора бюрократический язык был лаконичнее, чем во времена украинского президента. Если первый документ императорской канцелярии имеет 3, а второй 16 пунктов, то аналогичные бумаги канцелярии президентской – 7 и 20 пунктов соответственно.

Разница подходов бросается в глаза уже при сравнении преамбул указов «Об ассамблеях» и «О Конституционной ассамблее». Петровский документ направлен на то, чтобы максимально разъяснить сущность явления, президентский – скорее замаскировать таковую. «Ассамблея – слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно; обстоятельно сказать – вольное в котором доме собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела», - так начинается указ императора. «С целью наработки предложений по изменениям Конституции Украины на основе обобщения практики реализации Основного Закона Украины, с учетом достижений и тенденций развития современного конституционализма, обеспечения привлечения в установленном порядке к этой работе…» и т.д. и т.п., - так формулируют мысль президентские канцеляристы.

Отличаются и подходы к обеспечению ассамблей. Президентский указ возлагает это бремя аж на три структуры. Организационное и информационное – на президентскую администрацию, финансовое и материально-техническое – на госуправление делами, известное в народе как ДУСя, а научно-консультативное – на институт стратегических исследований (НИСИ). И тут почтеннейшей публике должен больше понравиться в меру экономный стиль императора: «Хозяин не должен ни встречать, ни провожать, ни потчевать гостей, но только должен очистить несколько покоев, предоставить столы, свечи, питье для утоления жажды и игры, на столах употребляемые».

«Голодну наполовину и пьяну самую малость, а то и вовсе»

Если первые два документа еще имело смысл сравнивать и противопоставлять, то «Положение о Конституционной ассамблее» и указ «О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем» скорее дополняют друг друга. Что обходит вниманием один документ, дополняет и детализирует другой, и наоборот.

Впрочем, пора уже перейти к прямому цитированию, предоставив читателям самостоятельно определить, из какого текста позаимствовано то или иное положение.

Конституционная ассамблея для исполнения возложенных на нее задач имеет право приглашать на заседания представителей государственных органов, органов местного самоуправления, других учреждений и организаций, отечественных и зарубежных ученых-правоведов. Перед появлением многонародным гостю надлежит быть:

1. Мыту старательно, без пропускания оных мест.

2. Бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиною мерзкой урон не нанести.

3. Голодну наполовину и пьяну самую малость, а то и вовсе.

Деятельность Конституционной ассамблеи базируется на принципах профессионализма и научности, что является основой для эффективного, свободного и конструктивного обмена мыслями (диалога), создания атмосферы доверия. В раж не входи, соседа слушай – ревя в одиночку, уподобляешься ослице валаамской. Музыкальностью и сладкоголосием, напротив снискаешь многие похвалы гостей.

Зелье же пить вволю, понеже ноги держат. Буде откажут – пить сидя. Лежащему не подносить – дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава! Ибо сия смерть на Руси издревле почетна есть. Предложения по изменениям в составе Конституционной ассамблеи на рассмотрение президенту Украины вносятся главой Конституционной ассамблеи.

Пленарное заседание Конституционной ассамблеи правомочно, если на нем присутствует не меньше двух третей от утвержденного состава Конституционной ассамблеи. Упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься.

Конституционная ассамблея является специальным вспомогательным органом при президенте Украины. Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и царя, духом не падай, рот не разевай, но и не высовывайся - услужить вряд ли сможешь, а досадить спьяну втройне против обычного способней.

В гости придя, с расположением дома ознакомься заранее на легкую голову, особливо отметив расположение клозетов, а сведения эти в ту часть разума отложи, коя винищу менее остальных подвластна. Беду почуяв, не паникуй, но скорым шагом следуй в место упомянутое, по дороге не мешкая и все силы употребляя на содержание в крепости злодейски предавшего тебя брюха. Конституционная ассамблея использует в работе бланки со своим наименованием.

Все документы находятся в открытом доступе, любой желающий может ознакомиться с ними самостоятельно. И, как сказано в одном из них: За сим, с Богом, вперёд!!!

Игорь Гридасов