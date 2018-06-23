Большинство прогнозирует широкую коалицию

Большинство посетителей УНИАН-сайта полагают, что в парламенте будет сформирована “синее-помаранчевая” коалиция, в которую будут входить “Наша Украина” и Партия регионов. Гораздо меньше респондентов прогнозируют «помаранчевую» коалицию в составе тройки – “Наша Украина” – БЮТ – Социалистическая партия. Почти столько же читателей УНИАН предвидят провал любых коалиционных переговоров, то есть то, что никакая парламентская коалиция создана не будет вообще. Незначительное количество читателей верит в формирование антипрезидентской коалиции, то есть без участия “Нашей Украины”.

Вопрос был сформулирован таким образом: “Какая все-таки будет коалиция?” Из предложенных вариантов 37,6% читателей избрали ответ “синее-помаранчевая”, 22,3% - “помаранчевая”, 20,8% - “никакой коалиции не будет”, 8,4% – “антипрезидентская”, 7,65% – “не знаю”, 3,2% предложили собственный вариант.

Среди “своих вариантов” ответа предлагаются следующие: “воровская”, “шкурная”, “антинародная”, “олигархическая”, “прагматичная”, “украинская”, “нормальная”, “коалиция будет – неважно какая”, “всех распустить!”, “надоело!”

В целом на вопрос УНИАН (по стоянию на 18 июня, 20.00) на украиноязычнойи русскоязычной версиях сайта ответили 884 респондента.