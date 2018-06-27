«Покращення» для депутатов

На сей раз мы пытаемся разобраться в разделе документа, посвященном «покращенню» статуса и работы народных депутатов.

Эффективность работы украинского парламента не нулевая, но к этой цифре стремится. Какая бы политическая сила не была у власти или в оппозиции, в Верховной Раде не часто найдется время для диалога большевиков и меньшевиков. Зато всегда найдется время для потасовок (словесных и рукопашных), а также блокирования работы (по поводу и без).

Что касается законотворческой деятельности, то, к примеру, в мае парламентарии приняли 88 законов и постановлений. Правда, 32 из них — о назначении праздников, а еще 17 — об освобождении с должностей и избрании новых судей. В сухом остатке — 39 полноценных документов. Более того, в то время, когда вся Украина исправно работала 7, 8 и 10 мая, парламентарии вместо встреч с избирателями на округах — отдыхали.

Собственно, такие «представители» народа в главном законодательном органе власти, не вызывают доверия у простых украинцев. Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с Социологической службой Центра Разумкова в конце мая, Верховной Раде доверяют лишь 1,6% респондентов. В то же время, институту президента (несмотря на общий негативный баланс), полностью доверяют 6,5% опрошенных. И, глядишь, благодаря своему посланию к депутатам (точнее, тем нормам, которыми президент хочет усилить связь парламентариев с избирателями, ограничить депутатский иммунитет и наладить дисциплину в стенах Верховной Рады), Виктор Янукович еще немного нарастит доверие к собственной персоне.

Общение с избирателями должно быть теснее

Итак, первым пунктом для улучшения статуса народного депутата, по мнению главы государства, должно стать укрепление связи парламентариев с избирателями. В своем послании президент сетует, что свободный, а не императивный депутатский мандат позволяет народным избранникам, в общем-то, не считаться с «приказами» простых украинцев и не бояться быть отозванными недовольным электоратом. Такая независимость избранника от народа дает возможность депутатам отлынивать от работы на округах.

Первый шаг в решении этой проблемы — законопроект народного депутата от Партии регионов Владимира Зубика, позволяющий избирателям проводить специальный референдум для отзыва депутата-мажоритарщика — уже зарегистрирован в Верховной Раде. В документе, в частности, предлагается обязать депутатов-мажоритарщиков ежегодно принимать План обязанностей парламентария.

Несоответствие практической деятельности народного избранника его предвыборной программе и невыполнение Плана могут стать основанием для проведения референдума о лишении его мандата. Досрочное прекращение полномочий депутата будет происходить в случае, если за его отзыв проголосует больше половины избирателей, принявших участие в голосовании.

В законопроекте также определяется порядок проведения специального референдума: он может быть инициирован местным советом округа того или иного парламентария, а назначаться должен Центризбиркомом.

Справедливости ради стоит отметить, что императивный мандат в Украине все же существовал. Правда, в 2007 году, и только для депутатов Верховной Рады Крыма и местных советов. А, учитывая, что тогда в украинский парламент попадали только по партийным спискам, закон об императивном мандате прописывал возможность отзыва народного избранника лишь его политической силой. Основанием для лишения депутатской «корочки» служило невхождение парламентария в состав депутатской фракции, выход из состава фракции либо переход в другую фракцию.

Впрочем, сразу после вступления в силу этого закона, представители тогдашней антикризисной коалиции обжаловали документ в Конституционном суде. Вердикт КСУ (который, кстати, было весьма обтекаемым), гласил: руководство фракций и блоков не может исключать депутатов, голосующих против решения фракции. Основанием для лишения мандата могут быть лишь невхождение во фракцию или выход из нее. Однако в 2011 году этот пункт был «упразднен» самими депутатами Верховной Рады Крыма, которые внесли поправки к «Положению о депутатских фракциях и коалициях», позволяющие парламентариям выходить из фракций, сохраняя свои полномочия.

Сегодня сблизить депутата-списочника с народом намного проблематичнее, - отмечает президент в своем послании к Верховной Раде. Мешают этому несколько факторов. Во-первых, «регионализация» политических партий, которые, собственно, и должны определять порядок представительства для депутатов по территории Украины. Это, в частности, приводит к тому, что депутат, «назначенный» в тот или иной регион, не интересуется проблемами своего округа.

Во-вторых, никаких санкций за невыполнение своих обязанностей перед избирателями такой депутат не несет.

В-третьих, фракция, не определяющая порядок представительства своих депутатов в регионах, также не несет никакой ответственности.

Тем не менее, парламентарии ежегодно получают немалые суммы на так называемые представительские расходы. И эти деньги, в идеале, должны ими использоваться для тесного взаимодействия с избирателями.

Януковича не устраивает «миграционная» политика в Верховной Раде

Еще одной угрозой стабильной и эффективной работы Верховной Рады президент считает «миграцию» депутатов. Несмотря на то, что вхождение народного избранника в состав другой фракции запрещено законом о регламенте Верховной Рады, на эту норму и руководство парламента, и руководство фракций, и сами депутаты смотрят сквозь пальцы. Только в прошлом, шестом созыве Верховной Рады, не менее 14-ти человек покинули оппозиционные фракции и присоединились к провластным.

Кроме того, еще 37 вышли из оппозиции и просто синхронно голосовали с большинством. Конечно, это законом не запрещается. Просто, как Виктор Янукович справедливо заметил в своем послании, «актуализирует политическую коррупцию и увеличивает влияние административно-экономических групп на внутреннепарламентские процессы». Собственно, в нынешнем, седьмом созыве парламента, «тушек» уже 8 человек.

Дело в том, что, опять же, в законе не прописана ответственность «тушки» ни перед собственной фракцией, ни перед избирателем. В идеале, императивный мандат необходим и для депутатов-списочников. Но пока процедура лишения мандата не будет сформулирована, а соответствующий механизм — не узаконен, «тушкам» досрочное прекращение полномочий не грозит.

На сегодняшний день, наказывать нерадивых «перебежчиков» президент предлагает так: ввести в закон о регламенте нормы, согласно которым выход или исключение депутата из фракции станет основанием для его отзыва с должностей в комитетах и других органах Верховной Рады. «Введение указанного правила может быть особенно действенным в ситуациях, когда такой депутат занимает в украинском парламенте руководящую должность в комиссии или комитете, входит в «престижный» комитет», - отмечается в послании.

Кроме всего прочего, такая норма ударит и по карману «тушек», так как за членство (а, тем более, руководство комитетом), парламентариям предусмотрены надбавки к депутатской зарплате.

К сожалению, такое «наказание» отщепенцев — не очень-то их напугает. Другое дело — ограничение депутатского иммунитета. Но и в эту норму закралась проблемка: без внесения изменений в Конституцию, отобрать у парламентариев неприкосновенность невозможно. В связи с этим, президент предлагает Верховной Раде нынешнего созыва определиться самостоятельно: целесообразно ли ввести разрешение на задержание депутата на месте совершения преступления либо на период проведения следственных действий, не связанных с ограничением свободы передвижения народного избранника. А также, стоит ли ограничивать депутатский иммунитет только в случае совершения тяжких преступлений.

Тем не менее, и глава государства, и парламент, и избиратели понимают: идея ограничения неприкосновенности властьимущих в Украине обречена на провал. Обострение чувства справедливости у тех или иных фракций, вносящих в парламент подобные инициативы, зачастую, связаны лишь с началом очередной избирательной кампании. Обычно, ограничивать собственный иммунитет берутся провластные политические силы. Оппозиция же в этом случае действует по принципу: если у нас отбирать иммунитет, то отбирать и у судей, и у президента. Естественно, ни одни, ни другие, не находят для этого голосов.

Да, запрос общества на снятие депутатской неприкосновенности, чрезвычайно высок. Но ситуация, когда все равны перед законом, возможна только в демократической стране. Украина пока таковой не является. Поэтому Верховной Раде подходить к теме ограничения иммунитета парламентариев следует осторожно. Иначе может случиться, что часть народных избранников будут голосовать не под куполом на Грушевского, а из Лукьяновского СИЗО.

Тем более, что ныне действующая процедура снятия неприкосновенности с депутатов достаточно проста: для привлечения к уголовной ответственности парламентария необходимо только согласие Верховной Рады.

Хромающую дисциплину депутатов будут «лечить» Кодексом поведения, а коррупцию — новым законом

Еще одной проблемой работы парламента президент назвал регулярное нарушение народными избранниками дисциплины. Во-первых, часто парламентарии просто не хотят на работу, а за законы голосуют их карточки. Во-вторых, несмотря на то, что регламент Верховной Рады запрещает вносить в сессионный зал плакаты, портрет экс-премьера Юлии Тимошенко регулярно «украшает» места оппозиции во время блокирования работы парламента, а различные лозунги развешиваются в президиуме. Несмотря на то, что депутатам запрещено препятствовать выступлению и оскорблять своих коллег, здание под куполом постоянно сотрясают крики «Ганьба!», «фашисты», а то и словца покрепче... Следить за своими высказываниями и действиями депутаты не спешат, так как ни одним законом не предусматриваются реальные санкции за ненадлежащее поведение.

В связи с этим, президент предлагает внести изменения в соответствующие законы и прописать конкретное наказание для депутата:

за прогулы пленарных заседаний;

за прогулы заседаний парламентских комитетов;

за отказ депутата брать участие в голосовании;

за порчу имущества Верховной Рады.

А в будущем — и вовсе разработать Кодекс поведения народных депутатов и создать специальный орган, который следил бы за выполнением парламентариями этого Кодекса.

Не избежать депутатам и наказания за лоббизм и коррупцию. В своем послании президент предлагает принять специальный закон «О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц», который регулировал бы соответствующие отношения в сфере государственной службы, в целом. По мнению главы государства, это позволит контролировать получение парламентариями подарков, а декларации о доходах публиковать в открытых источниках не только во время избирательной кампании, а постоянно.

Реализация президентских идей возможна... когда-нибудь

В пропрезидентском лагере к посланию главы государства относятся как к документу стратегического характера и считают, что проще всего реализовать эту стратегию, внося отдельные изменения в уже существующие законы. «Как быстро можно будет реализовать предложения президента в парламенте, дойдут ли у Верховной Рады руки до реализации документа с сентября, сказать сегодня сложно. Но это стратегически важные замечания», - рассказал УНИАН народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников.

По его словам, часть предложений Виктора Януковича не чужды и оппозиции, которая ранее сама не раз выступала с теми или иными инициативами. Поэтому, по мнению депутата, идеи президента должны найти отклик и у представителей меньшинства.

Тем не менее, оппозиционеры негативно отнеслись к идеям Виктора Януковича, в частности, относительно дисциплины парламентариев. «Он сам-то когда на работу ездит? И в котором часу возвращается в Межигорье?», - возмутился народный депутат от «Батькивщины» Олег Медуница.

По мнению Медуницы, первыми, кого возмутят нововведения президента, будут его однопартийцы. «Я хочу посмотреть в их глаза, когда им скажут идти на открытые списки», - заявил он УНИАН.

Впрочем, эксперты успокаивают: в ближайшее время ожидать каких-либо серьезных изменений в своей жизни депутатам не стоит. «Учитывая общий контекст послания, возникает впечатление, что никаких изменений в регламент Верховной Рады или закон о статусе народного депутата сейчас не будет», - пояснил УНИАН директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

По его словам, вероятнее всего, в послании президента речь идет не о точечных изменениях в законы, а о конституционной реформе, которая позволит по-новому поставить вопрос об отношениях в парламенте, а, в особенности, – о реформе избирательной системы.

Возможно, в проекте будет предусмотрена пропорциональная система с открытыми региональными списками. «Что, вполне естественно, ведет и к санкциям за «тушкование» (ведь голосуют граждане за список), и более глубокую связь депутатов с избирателями (поскольку списки региональные, а прохождение кандидата в парламент зависит от проддержки его кандидатуры гражданами в рамках списка). Принятие такого проекта автоматически приведет к разработке изменений в регламент и статус – с целью закрепления уже сформированной системы», - считает политтехнолог.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что новых избирательных правил ожидать не стоит: «Если говорить о возможности подготовки и принятия избирательного кодекса — это вряд ли. Депутаты не готовы согласиться с новыми условиями избирательной игры. Кодекс — это невозможность менять правила выборов накануне выборов. А практика наших избирательных кампаний показывает, что накануне выборов они всегда меняются, чтобы обеспечить конкурентные преимущества тем или иным кандидатам».

В целом, по его словам, из послания президента к Верховной Раде можно выделить две ключевых новации: идею отзыва народных депутатов и преференциальных списков. Однако ни одна, ни другая идея не являются для Украины панацеей. «Относительно отзыва депутатов, наилучшее наказание и для них, и для их политических сил — электоральное. Когда на следующих выборах избиратель попросту за них не голосует. А отзывать депутата за то, что он не выполнил свои обещания избирателям одного округа — глупость и абсурд. Депутат — не посол жителей одного округа, его функция — реализовывать интересы всех избирателей страны», - считает Вадим Карасев.

Относительно же открытых списков, политолог выразил уверенность, что эта идея хороша, но – как идея «на будущее». Сегодня же для Украины введение такой нормы достаточно проблематично с точки зрения технической реализации. «В целом, нам нужно думать не о том, как в списках менять или не менять расположение фамилий, давайте сначала будем честно выдвигать, честно избирать и честно подсчитывать результаты», - подчеркнул он.

Татьяна Урбанская