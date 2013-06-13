В ВР готовят апелляцию, чтобы вернуть мандаты Домбровскому и Балоге

В Верховной Раде планируют обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который обязал председателя ВР Владимира Рыбака изъять удостоверения народных депутатов у Александра Домбровского и Павла Балоги.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в суде Анатолий Селиванов, пишет газета "Коммерсантъ Украина" (№97 от 13 июня).

"Мы немедленно подаем апелляцию и будем добиваться отмены незаконного, неправосудного решения", - сказал он.

Юрист подчеркнул, что решение Высшего административного суда Украины, в невыполнении которого обвинили Рыбака, было адресовано ЦИК, а не Верховной Раде. "Мы не были участниками производства по делу Балоги и Домбровского. Нас не привлекли третьей стороной, и решение ВАС нам даже не направлялось. Как Владимир Рыбак мог его выполнить или не выполнить?", - удивился Селиванов.

В ходе восьмичасового судебного заседания представители парламента трижды безрезультатно пытались заявить отвод судье Игорю Ищуку, отмечает газета.

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"Мне так и не удалось выяснить, почему господин Кармазин является истцом - он же не состоит ни в каких правовых отношениях с председателем Верховной Рады. Суд не может рассматривать такие дела, когда приходят люди с улицы и говорят: "Я хочу обязать Раду действовать так, как я сказал", - резюмировал Селиванов.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева обязал Рыбака изъять удостоверения у народных депутатов Домбровского и Балоги.

8 февраля этого года Высший административный суд Украины лишил Балогу и Домбровского депутатских полномочий. Основанием для этого стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область), где избирались Домбровский и Балога.

14 февраля Рыбак сообщил, что направил в Конституционный суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении Балоги и Домбровского полномочий.

13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в семи одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71.

Оппозиция настаивает на проведении перевыборов лишь в 5 округах, поскольку считает решение суда в отношении Домборовского и Балоги неправомочным.