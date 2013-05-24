В Москве говорят, что сланцевой революции не боятся

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Российского газового общества Валерий Язев сказал 24 мая на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что если через 10-15 лет в Европе и будут добывать 25-30 млрд куб. м газа в год, то на фоне общего потребления в объемах 500 куб. м сланцевый газ будет составлять до 10%.

Он также сообщил, что кроме сланцевого газа есть другие ранее массово неиспользуемые виды газов, метан из угольных пластов, биогаз и другие, и все они будут конкурировать между собой.

«Я бы этого не пугался, идет нормальный процесс. Кардинально соотношение доказанных запасов газа не в пользу России не поменялось. Усложняется конкуренция, но «Газпром» всегда был в жесткой конкуренции в Европе», - сказал Язев.

При этом он считает, что развитие сланцевых технологий не означает автоматического снижения цен на газ в Европе.

«Нужен ли будет дешевый газ производителям сланцевого газа? Вопрос ценообразования на газ непростой и европейский рынок по ценам занимает второе место в мире после Японии и Южной Кореи. Сейчас сделать точный прогноз на газовом рынке Европы очень сложно», - отметил Язев.

По его словам, в РФ начали обсуждать перспективы сланцевого газа пять-шесть лет назад.

«Если говорить, проспал «Газпром» сланцевую революцию или нет, то я не считаю, что проспал. Мы понимали, что происходит, хотя, может быть, в какой-то мере недооценивали», - сказал он.

Он добавил, что сланцевый газ добывается промышленно только США в размере около 220-240 млрд куб. м.

Также Язев отметил, что технология добычи сланцевого газа постоянно совершенствуется.

«Технология добычи сланцевого газа совершенствуется, уменьшается количество необходимой воды, внедряется оборотное водоснабжение и ее очищение, так как для гидроразрывов нужно закачать огромное количество воды», - сказал он.

Напомним, в феврале 2013 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в докладе на 49-й Мюнхенской конференции по безопасности «Геополитические изменения в контексте американской нефтегазовой революции» отметил, что феномен «сланцевой революции» существенно меняет баланс на мировых энергетических рынках, а новые технологии добычи сланцевого газа и нефти могут получить широкое распространение в мире.

По мнению экспертов, «сланцевая революция» может изменить газовый паритет в Европе.

Украина в феврале 2012 года объявила конкурсы на заключение СРП относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская обл.) площадей с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.