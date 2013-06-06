Рыбак заявляет, что в оппозиции «созрело» несколько новых тушек

Об этом, как сообщает Украинская правда, он заявил в четверг на брифинге в парламенте.

"Ко мне подходило несколько депутатов. Я вам впервые говорю - из оппозиции. Они мне говорят: вот заявление, мы хотим выйти из фракции оппозиции", - заявил он.

"У меня не спрашивайте ... Придет время, и они сами все скажут. Я им сказал, что это не ко мне, а к их руководителям фракций идите, их ставьте ... Мне это не нужно ...", - добавил спикер.

По его словам, на данный момент никаких заявлений у него нет.

"... Но разговор такой у меня был в зале", - сказал Рыбак.

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Как известно, в Раде уже есть шесть "тушек": отец и сын Табаловы, Олег Канивец, Немилостивый Виталий, Игорь Скосар и Роман Стаднийчук.