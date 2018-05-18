Перевыборы на спорных округах: законопроекты в вопросах и ответах

На рассмотрении находятся два законопроекта, из которых вроде бы собираются сделать один, устраивающий в равной степени власть и оппозицию. Основные вопросы, возникающие в связи с этим событием, - удастся ли «поженить» законопроекты до степени достижения консенсуса; сможет ли парламент осчастливить жителей бесхозных округов и безработных политтехнологов назначением выборов; на какой месяц выборы будут назначены; сколько округов получат возможность выбирать депутатов; насколько все это интересует ключевых политических игроков.

Ответ на вопрос, произойдет так или этак, - удел любителей манипуляций с кофейной гущей. Важнее ответить на вопрос, кому больше выгоден тот или иной сценарий дальнейшего развития ситуации. А уже исходя из этого имеет смысл вычислять вероятность того или иного исхода.

Итак, на сегодняшний день имеем два законопроекта с туманной перспективой превратиться в один и набрать большинство в свою поддержку. Законопроекты очень похожи один на другой и отличаются лишь несколькими, но весьма существенными нюансами. Первый важный нюанс – авторство. Один проект созрел в недрах министерства юстиции и внесен правительством. Под другим подписался авторский коллектив внефракционных депутатов во главе с Виктором Балогой и Петром Порошенко. Понятно, что первый законопроект поддерживает правительственное большинство. Намерение бороться за второй довольно ясно обозначила оппозиция.

Известная слабость нынешнего большинства, в которой все имели возможность неоднократно убедиться, - невозможность собрать достаточное количество своих депутатов в сессионном зале. Не для того серьезные дяди с большими деньгами шли в парламент, чтобы полировать брендовыми штанами неудобные кресла и по сигналу жать на кнопки. И пока что не нашлось никого, способного убедить их в обратном. Оппозиции же провести свой проект еще проблематичнее. Для этого надо рассчитывать не только на поддержку внефракционных и коммунистов, но и на явку собственных депутатов, которая тоже оставляет желать лучшего.

Отсюда и поиски компромисса. А для того, чтобы его найти, следует внимательнее взглянуть, чем же еще различаются законопроекты кроме авторства. Самое существенное – проект Балоги и Порошенко перечисляет округа, в которых предлагается назначить выборы. Их пять. Это те самые округа, в которых так и не удалось выявить победителя, несмотря на горячие уверения оппозиции, что победили именно ее выдвиженцы. В правительственном законопроекте количество округов не указано, и это настораживает оппозицию. Зато оно указано в пояснительной записке к законопроекту, и это еще больше настораживает Балогу и Порошенко.

Интерес Балоги и Порошенко

Дело в том, что в пояснительной записке упомянуты не пять, а семь округов. Кроме перечисленных, это округа, в которых победу одержали Павел Балога и Александр Домбровский, позже лишенные мандатов решением суда. Пока что оба нардепа не спешат согласиться с этим решением, ходят в парламент и даже голосуют, но в случае назначения выборов придется лишиться депутатства по факту.

Вряд ли Виктора Балогу устроит ситуация, когда кто-то из носящих его фамилию окажется вдруг без депутатского мандата какого-либо уровня. Достаточно того, что парламентские выборы проиграл в своем округе брат Иван, оставшийся, правда, депутатом и председателем Закарпатского областного совета, в котором можно встретить и прочую родню экс-главы администрации Ющенко. Если отберут мандат еще и у брата Павла, единственной родственной душой в парламенте останется двоюродный брат Василий Петевка.

Семейство Порошенко на парламентских выборах пытало счастья на родной Виннитчине, где с ними соперничало влиятельное в коммунистической фракции семейство Калетников. В разгар кампании отец Петра Порошенко снялся с выборов, в результате чего винницкие Монтеки утратили один лишний округ в пользу винницких Капулетти. Сын же Петра Порошенко пока что имеет депутатское удостоверение только областного уровня.

Кстати, семейственность в украинской политике свойственна не только внефракционным, но и провластным, и оппозиционным деятелям. И если в стране есть достаточное количество людей, не желающих, чтобы дети наших начальников были начальниками наших детей, с этим надо что-то делать. И чем скорее, тем лучше. Но сейчас о другом.

Победившего на одном из тех же винницких округов Домбровского тоже называют человеком, в судьбе которого Порошенко принимает деятельное участие. Так что авторы альтернативного законопроекта категорически не хотят, чтобы выборы проводились в семи округах, а авторы правительственного проекта не желают, чтобы они проходили только в пяти.

Бросающийся в глаза компромисс – провести выборы в шести округах. Но при всей кажущейся логичности это нелогично. Не имеется никаких формальных юридических оснований предпочесть родственника Балоги человеку Порошенко или наоборот, поэтому такой вариант вряд ли даже будет предложен. Либо пять, либо семь. И точка.

Выгодно ли власти соглашаться на требования оппозиции и Порошенко с Балогой? Неверный вопрос. Правильнее было бы поинтересоваться, в каком случае власти выгодно было бы пойти навстречу Порошенко и Балоге и оставить их людей депутатами? Вопрос из разряда риторических. Способны ли Порошенко с Балогой обойтись без голосов власти? Не исключено, хотя сложно. Конечно, такой результат был бы сенсационным, ведь для него пришлось бы мобилизовать голоса за пределами оппозиционных фракций. Если допустить, что винницких внефракционных Монтеки и коммунистических Капулетти связывает не только вражда, а ресурсы и связи закарпатских Борджиа позволяют заинтересовать даже отдельных депутатов из лагеря власти, то возможно все. Но тут возникает альтернативный вопрос – не дешевле ли еще раз сходить на выборы и победить в своих округах? Тем более что, возможно, именно так придется поступить не по своей воле.

Интерес оппозиции

Теперь имеет смысл присмотреться к оппозиции и ее ставке в развернувшейся игре. Для чего нужны выборы оппозиции? Прежде всего, чтобы доказать свою изначальную правоту. А именно – что на этих округах и в прошлый раз победили оппозиционеры. Это вариант беспроигрышный. Даже если стопроцентного результата достичь не удастся, никто не мешает и дальше обвинять власть в жульничестве в случае проигрыша кого-то из оппозиционеров ее ставленнику. К тому же оппозиция будет иметь повод держать своих сторонников в состоянии и мобилизации, а выигрыш на округах вернет вкус побед, которых в последнее время не так уж и много. Ну и пять дополнительных мандатов не лишние.

Не лишними были бы, конечно, и семь дополнительных мандатов, но поди их получи. В оппозиции не могут не понимать, что Порошенко и Балога – крупные самостоятельные игроки, для которых на первом месте собственные интересы. И если они сейчас флиртуют с оппозицией, ничто не помешает им в любой момент перейти к флирту с властью. На прошедших выборах в парламент оппозиция не составляла серьезной конкуренции Балоге, Порошенко и их людям на округах. Конечно, напрашивается версия, что имели место закулисные договоренности, но не факт, что сейчас у оппозиции найдутся кандидаты, способные победить ставленников Порошенко и Балоги на их территории. Так что в любом случае новых своих надежно контролируемых мандатов будет не больше пяти.

Интерес власти

Настало время поговорить и об интересах власти. Для чего нужны повторные выборы ей? В том числе и для победы, как бы смешно это ни звучало. Вопреки распространенному мнению, на каких-то из округов ставленники власти могут и победить. А власти каждый лишний депутатский мандат сейчас нужнее, чем оппозиции. Особенно, если его владелец готов ходить на заседания и голосовать. Почему власти нужнее выборы на семи округах, чем на пяти? Настоять на своем, напугать чужих, сделать более лояльными своих. Не факт, что лишение мандата по суду такое уж универсальное и абсолютное оружие, как об этом говорят оппозиционеры. Но в качестве кнута, которым можно припугнуть взбрыкнувшего парламентария за нарушение договоренностей, вполне сгодится.

Такой кнут намного важнее, чем сомнительная перспектива обзавестись в лучшем случае парой-тройкой дополнительных мандатов. Так что власти выборы на семи округах нужны не только больше, чем выборы на пяти, но и, пожалуй, больше, чем выборы вообще. А вот оппозиции выборы вообще нужны больше, чем выборы именно на пяти, а не на семи округах.

Все или ничего

Проще всего оппозиции было бы, если б последовательно голосовались два законопроекта. Сначала вариант Порошенко и Балоги с пятью округами, который не набирает голосов. В этом случае у оппозиционеров остается возможность поддержать вместе с регионалами правительственный вариант с семью округами как меньшее из зол. Намного хуже, если последовательность будет другой. Ведь тогда регионалам может не хватить голосов на поддержку своего варианта, а вариант Балоги с Порошенко, как мы видели, им не интересен.

К тому же следует учесть, что не все выглядит так явно. Правительственный законопроект, как уже выше упоминалось, не называет количества округов, на которых предлагается провести повторные выборы. На самом деле он отдает этот вопрос на откуп избирательной комиссии, большинство в которой контролируют регионалы. Так что если в том законопроекте, который победит, хоть в качестве компромиссного, хоть альтернативного, не будет цифры, обозначающей количество округов, это будет значить одно из двух. Либо это цифра семь, либо власть нашла общий язык с Порошенко и Балогой.

Еще одно разночтение в законопроектах, оставляющее простор для компромисса, - предполагаемая дата выборов. Известно, что власть предпочла бы разгар отпускного сезона, а оппозицию больше устроил бы сентябрь. Что же предлагают законопроекты? Правительственный гласит, что решение о проведении выборов принимается Центризбиркомом, и не уточняет никаких сроков. Проект Балоги и Порошенко обязывает комиссию принять такое решение не позже, чем через пять дней после официального опубликования закона.

Это позволяет вычислить дату выборов, поскольку известно, что на кампанию при повторных выборах отводится два месяца. Допускаем, что закон примут на этой неделе, прибавляем время, отведенное на то, чтобы под ним появились подписи Рыбака и Януковича, и получаем день голосования примерно в середине августа. Не стоит уточнять, кого такая дата устроила бы больше.

В заключение следует заметить, что на самом деле вопрос не является критически важным ни для власти, ни для оппозиции. Даже полная победа оппозиции не позволит ей превратиться во власть, и даже полная победа власти не даст ей стать существенно сильнее, чем сейчас. Бои местного значения в том или ином виде будут продолжаться до генерального сражения на президентских выборах-2015, и повторные выборы просто могут стать одним из таких боев.

Игорь Гридасов