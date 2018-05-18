Вехи недели. Вставание без кандидата, антифашизм с админресурсом и обвинение для Тимошенко

Оппозиция собрала несколько десятков тысяч сторонников в центре столицы, чтобы не только пообещать Виктору Януковичу смену власти, но и продемонстрировать, что каждый из троих лидеров оппозиционных партий постарается лично бросить вызов действующему главе государства весной 2015-го. Наскоро подготовленная Декларация о координации действий в борьбе с режимом Януковича не способна скрыть стремление Виталия Кличко, Олега Тягныбока и Арсения Яценюка лично принять участие в президентской гонке. Схема «поддержка единого кандидата во втором туре» - довольно неловкое прикрытие политических амбиций оппозиционеров. Манифестация и митинг в столице, которые в марте задумывались как финальное мероприятие акции «Вставай, Украина», объявлены промежуточным финишем. Теперь лидеры оппозиции обещают посетить юго-восток страны и провести масштабные киевские митинги 24 августа и 22 ноября – День Независимости и День Свободы соответственно. Откровенно говоря, сегодня никто с уверенностью не скажет, сумеет ли оппозиционная тройка сохранить до конца осени свое единство, ведь президентская кампания фактически уже идет.



Предъявить единого кандидата в мэры Киева оппозиционеры также не смогли, сообщив только о согласовании принципов его выдвижения и формирования команды. По большому счету, столичные маневры оппозиции уже давно напоминают сделать хорошую мину при плохой игре, и ситуация только усугубляется. На роль свидетельства единства оппозиционных рядов на сегодня может претендовать лишь готовность поддержать на повторных выборах в одномандатных округах кандидатов от оппозиции, сумевших осенью 2012 года набрать наибольшее количество голосов. Следует учитывать, что власть намеревается провести повторные выборы в округах, где были избраны Павел Балога и Александр Домбровский, и это делает сомнительным оперативное проведение повторных выборов в бесхозных на сегодня округах.

Власть ответила на массовую акцию оппозиции отнюдь не бесхитростно, а технологично, попытавшись в кратчайшие сроки вбросить в информационное пространство тему антифашизма. Немало вопросов вызывают и основные провластные спикеры по этой теме, и митинги на местах и в Киеве, участники которых не скрывали административного стимулирования своего участия в них. Поспешно-административный «антифашизм» вызвал бы только ехидную ухмылку, если бы не ряд обстоятельств. Первое – нападение «антифашистов» в спортивных костюмах на журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя на глазах у милиционеров и под стенами столичного УВД. Второе – высокая вероятность превращения антифашизма в нынешней редакции в ключевую тему избирательной кампании Виктора Януковича. Впрочем, окончательные выводы делать рано, хотя бы по той причине, что действующего президента майское выступление оппозиции вряд ли напугало.

Юлия Тимошенко, не демонстрировавшая публично отношения к акции «Вставай, Украина», получила неприятный дуплет. Сначала ей на нервах сыграла Генеральная прокуратура, приостановившая и оперативно возобновившая следствие по делу об убийстве Евгения Щербаня. Следом прошел допрос в режиме видео-конференции Петра Кириченко, претендующего на лавры главного свидетеля по резонансному делу. Он заявил, что Тимошенко и Лазаренко стали заказчиками убийства Евгения Щербаня, подарив власти официальные аргументы для дискуссии с ЕС и США, настаивающими на скорейшем освобождении экс-премьера. Кстати, с прошлой недели на острие евроинтеграции с расширенными полномочиями будет находиться Константин Елисеев, ставший уполномоченным по внешнеполитическим и интеграционным процессам.