«Вставай, Украина». День последний

Планируя «новую революцию», оппозиционеры допустили ряд серьезных ошибок. Во-первых, не учли, что простых украинцев пока еще окончательно не прижало. Поэтому народ после зимы (первые акции «Вставай, Украина» были проведены в середине марта) больше интересовало состояние дорог и бездействие местных чиновников, чем какое-то абстрактное недовольство властью в целом.

Во-вторых, начиная всеукраинскую акцию протеста, логично было бы предъявить украинцам первые результаты своей работы в парламенте нового созыва, дабы продемонстрировать: мы для вас делаем то-то и то-то, но и вы, пожалуйста, подсобите — выйдите на улицы, поддержите…

Однако, в чистом остатке, у оппозиции были первые «тушки», «сдача» пяти проблемных округов, лишение одного из «штыков» депутатского мандата, а, после, — длительная блокада работы Верховной Рады, которая, по сути, ни к чему не привела. В такой ситуации ожидать массовой народной поддержки, по меньшей мере, наивно. Еще наивнее — обижаться на украинцев, в частности, киевлян, за отсутствие оной.

В-третьих, неплохо было бы огласить народу четкий план действий не только относительно пеших прогулок по городам Украины на период март-май 2013, но и до президентских выборов. Четкий план — это не абстрактные лозунги противостоять «преступной власти», требовать отставки правительства, импичмента президента и люстрации.

Кроме того, не на руку оппозиционерам сыграла разобщенность лидеров по ходу акции «Вставай, Украина» в регионах. В частности, Виталий Кличко не принимал участия в митингах в Виннице, Ужгороде, Львове и Тернополе.

В общем, не сложилось так, как планировалось. Сегодня, в последний день акции, так и не ставшей массовой и глобальной, можно уже оценивать ее итоги и результаты. УНИАН попытался выяснить, какой, в сухом остатке, эффект, произвела акция на страну: на людей, на власть, на оппозицию. Чего добились? Кого напугали? Как изменили за эти неполных три месяца страну?

ПР: Напугали ежа голой...

В Партии регионов открыто заявляют: мы таких митингов не боимся. Замглавы фракции Михаил Чечетов вообще считает, что ОО трехмесячными прогулками по городам и весям Украины лишь «насмешила людей»: «Что им удалось сделать — это насмешить людей. Кличко даже не стал ездить, чтобы не позориться... А на финальной акции смеху будет еще больше. Думаю, что для оппозиции это будет плачевный финал: 18 мая будет забит последний гвоздь в крышку их политического гроба».

«Если кто-то хотел кого-то напугать, то Партия регионов не входит в разряд пугливых. Если учесть, что акция оппозиции в Киеве — финальная, значит, они перестанут баловаться. Два месяца побаловались и, наконец-то, поставим точку в этом процессе, скажем так, искусственного подстрекательства людей в регионах, а потом — в столице. Не получилось. Акция провалилась. Думаю, что им самим будет стыдно», - заявила УНИАН народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.

Ее коллега по фракции, народный депутат Андрей Пинчук уверен: оппозиционная акция была бессмысленной и, в целом, была направлена лишь на поднятие имиджа Арсения Яценюка в качестве единственного лидера меньшевиков. «Мне кажется, что нас просто попытались испугать морковкой», - подчеркнул он.

В свою очередь, регионал Ярослав Сухой «прошелся» по оппозиционерам еще жестче: «Акция оппозиции называется: голой частью тела хотели напугать ежа». По его мнению, главной целью акций оппозиции было обратить на себя внимание. «У нас появился конкурент группы Фемен. Те, чтобы обратить на себя внимание, оголяются, а эти – сходят с ума», - заявил он.

«Если оппозиция проводит свои акции, чтобы кого-то напугать, то это безответственная оппозиция. Я, честно говоря, думала, что их цель показать какую-то позицию, какие-то альтернативы, какие-то конструктивные пути решения тех проблем, которые стоят перед Украиной. Это должно быть в основе шагов ответственных политиков. Если политики хотят кого-то пугать, то в Украине тяжело это сделать. Тем более, напугать власть», - рассказала УНИАН народный депутат от Партии регионов Анна Герман.

Оппозиция: Мы не бармалеи

В свою очередь, в оппозиционном лагере считают, что акция вполне удалась. По словам УДАРовца Валерия Карпунцова, оппозиция – не бармалей, чтобы кого-то пугать. «Мы лишь показываем свою позицию», - отметил он.

По словам же оппозиционеров из «Батькивщины», главная цель акции – донести до народа, что страна при нынешней власти катится в пропасть, и надо что-то делать. Позиция, честно говоря, так себе. К моменту финала акции «Вставай, Украина», меньшевики, конечно, проехались с гала-концертами по городам и весям. Но, как для всеукраинской акции, «гастролями» были охвачены далеко не все регионы страны.

На каждый такой «прокол» объяснение находилось проще простого. Так, в Кировограде митинга не было, потому что местная «Батькивщина» истощала без достойного финансирования, да и вообще у местных оппозиционеров – внутренний конфликт…

Кличко не приехал на одну из региональных акций, «потому что не мог делегировать на встречу с президентом Польши другого человека, должен ехать сам». «Ценность митинга не в лидерах, а в гражданской позиции людей, которые приходят и выражают ее», - пояснил как-то сам Виталий.

Кроме того, даже на состоявшихся мероприятиях лидеры ОО наговорили с три короба всякого-разного, не имеющего отношения к реальным потребностям общества. То есть, собственного рецепта «что делать» у оппозиционеров не оказалось.

Разве что визуально, в Харькове, трио на «броневичке» порадовало. Да и то не словами – картинкой. Ну, и, если первые акции, кроме набивших оскомину пресных лозунгов, запомнились хотя бы подаренной Арсению Яценюку морковкой (и неадекватной его реакцией на это действие), то к финальному аккорду «сдулись» даже «провокаторы». На последних митингах - ни тебе морковки, ни капусты, ни какого-нибудь плюшевого кролика.

Результаты «восстания» будут. Но позже

Тем не менее, в защиту оппозиции выступают некоторые политологи. Так, по мнению президента аналитического центра «Открытая политика» Игоря Жданова, от акции «Вставай, Украина» не следует ожидать сиюминутного результата. «Такие акции имеют долгосрочный характер, постепенно подогревают протестное настроение в обществе и стимулируют людей к прямому действию», - отметил он.

Игорь Жданов считает, что главная задача ОО на данном этапе – мобилизовать людей в регионах. «Оппозиция использует шанс проведения этой акции для оглашения своих планов», - пояснил эксперт. В частности, по его словам, оппозиция должна дать четкий план действий: что будет дальше, и как акция будет развиваться дальше.

В свою очередь, директор Международного института демократий Сергей Таран отметил, что сегодня говорить об успешности акции оппозиции рано. «Пока точно сказать, будут ли эти акции успешными, или нет, - невозможно… Нужно сначала посмотреть, что будет на акции сегодня, услышат ли украинцы призыв оппозиции, начнут ли объединяться и что-то делать», - пояснил он.

В то же время, эксперт консалтинговой корпорации «Гардарика» Константин Матвиенко считает, что акция оппозиции захлебнулась, поскольку лидерами ОО не были озвучены новые идеи в решении хотя бы одной из вопиющих проблем общества. Более того, по мнению политолога, отсталое мышление по ряду вопросов демонстрируют и власть, и оппозиция. И у тех, и у других – архаическое мышление и отсутствует настоящая идеологическая основа. «Нет убеждений, есть только имитация убеждений. А с имитацией убеждений возможна только имитация противостояния», - считает он.

Выводы и продолжение?

Впрочем, судя по нешуточной подготовке к «бою» 18 мая, акцию «Вставай, Украина» в Киеве представители провластного лагеря все же восприняли серьезно. Конечно, эта битва и для оппозиции, и для власти, как бы не сложился сегодняшний день, отнюдь не станет победой в «войне». Поэтому будет далеко не последней. Особенно, для ОО, которой следует сделать из всего происходящего несколько выводов. А, чтобы власть испугалась народа и оппозиционеров, решить несколько тактических задач.

Одна из таких — привлекать на акции людей не за деньги. Платить профессиональным митинговальщикам — не лучший вариант для оппозиции. Собственно, первая киевская акция в апреле текущего года провалилась, в том числе, потому, что площадь перед Верховной Радой пестрела партийными флагами. Простым же киевлянам, поддерживающим оппозицию не за деньги, было стыдно находиться в таком «обществе».

К сожалению, учиться на своих же ошибках лидеры ОО не очень настроены. Антирекламой акции 18 мая стало заявление в пятницу министра образования Дмитрия Табачника, по сведениям которого, в ВУЗах уже объявлен «платный набор» в ряды манифестантов от оппозиции.

В то же время рядовые оппозиционеры, в частности, киевские мажоритарщики, обещают: те митингующие, которые придут на Софиевскую площадь с их округов, выйдут на улицу отнюдь не за деньги. А пока есть такой электорат, для оппозиции еще не все пропало.

Тем более, такая поддержка демонстрирует — меньшевикам нужно изменить методы агитации. Конечно, расклеивание листовок и сообщения в Facebook дают свой результат. Но без системной работы с избирателями напрямую — личной агитацией от квартиры к квартире — решить вопрос высокой явки на митинги не удастся. Решение Арсения Яценюка спуститься в метро и лично пообщаться с киевлянами – тактически верное. Жаль, что эта идея посетила его лишь накануне финальной акции в столице.

Кроме того, лидерам ОО необходимо все же охватить как можно больше регионов Украины. Если акция действительно всеукраинская, то Одессу, Крым и Донбасс оппозиционеры зря обходят вниманием. А непроведение митингов в Кировограде и на Хмельниччине вообще выглядит странным.

Впрочем, учитывая, что уличные акции являются хорошим информационным поводом, прекращать свои митинги в период летнего затишья также не стоит. Правда, зная наших депутатов и их любовь к летним отпускам…

Татьяна Урбанская