Украинский интерес. Навстречу Дню Европы в Украине
Тема европейской интеграции в Украине упорно не уходит на второй план. Министр иностранных дел Леонид Кожара получил болезненный удар по самолюбию. Шеф «Газпрома» оказался охочим до газотранспортных фантазий.
Тема европейской интеграции Украины на минувшей неделе разделилась на формальную и реальную. С формальной точки зрения – у украинской власти достаточно поводов для радости. Совет министров ЕС одобрил упрощение визового режима для отдельных категорий украинцев с 1 июля, а Европейская Комиссия рекомендовала Совету ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной. Но представитель Европейской Комиссии в Украине Ян Томбиньский прямо признал, что сегодня бы Соглашение об ассоциации подписано не было. Дипломат корректно, но целенаправленно указал на основные направления, по которым ЕС ожидает активности от украинской власти: создание условий для нормальной работы малого и среднего бизнеса, пересмотр закона о госзакупках, реформирование судебной системы и излечение от избирательного правосудия. Томбиньский дал понять, что тянуть с освобождением Юлии Тимошенко не нужно. Так что День Европы в Украине пройдет в рабочей обстановке.
Министр иностранных дел Леонид Кожара во время визита в Великобританию заявил Daily Telegraph, что Украина не будет освобождать Тимошенко в мае, как этого требует ЕС. Похоже, глава внешнеполитического ведомства несколько увлекся и забыл, что в его статусе любое произнесенное «нет» воспринимается отрицательно. Не исключено, что Леонид Александрович занервничал по причине уменьшения своего влияния. Еще бы: посол Украины в ЕС Константин Елисеев президентским указом назначен уполномоченным по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов с сохранением своей нынешней должности. Усиление позиций Константина Петровича с воодушевлением восприняли сторонники евроинтеграции, знающие об его критическом отношении к сближению в рамках Евразийского союза. Если вспомнить, что отношения с ВТО курирует Андрей Гончарук из президентской администрации, то Кожаре остается только выстраивание отношений с Россией и дипломатическая «мелочевка».
Впрочем, отношения с Россией, с которой наш министр иностранных дел заигрывает, обещают быть непростыми. Например, советник Владимира Путина Сергей Марков, известный ожесточенной критикой «оранжевой революции», пообещал, что Россия не успокоится, пока русский язык не станет в Украине государственным. Есть основания полагать, что дело – не только в гуманитарной, но и геополитической составляющей этого увлекательного «культуркампфа». Весьма активным был и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, пообещавший до конца года разработать техническо-экономическое обоснование строительства газопровода Ямал-Европа 2 в обход Украины. Польскому вице-премьеру Янушу Пехочиньскому пришлось даже дезавуировать слова Миллера о существовании соответствующих договоренностей, хотя шеф «Газпрома» соловьем разливался о перспективах и дешевизне новой «трубы».
Конференцию о строительстве LNG-терминала тем временем провели в Украине, где глава Укринвеста Владислав Каськив и вице-премьер Юрий Бойко сошлись на том, что в ближайшее время реализация проекта создания терминала для приема сжиженного газа выйдет на финишную прямую. Свежо предание и лыжных инструкторов вроде как рядом нет, вот только законтрактованных объемов углеводородов, которые можно было бы поставлять в Украину, пока нет. Поэтому рассуждения о пользе LNG-терминала звучат, мягко говоря, неискренне. В части борьбы за повышение энергонезависимости большую роль может сыграть символическая прокачка газа из Словакии – Украина таким образом стремится показать «Газпрому», что с ее пожеланиями придется считаться.