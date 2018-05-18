Украинский интерес. Навстречу Дню Европы в Украине

Тема европейской интеграции Украины на минувшей неделе разделилась на формальную и реальную. С формальной точки зрения – у украинской власти достаточно поводов для радости. Совет министров ЕС одобрил упрощение визового режима для отдельных категорий украинцев с 1 июля, а Европейская Комиссия рекомендовала Совету ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной. Но представитель Европейской Комиссии в Украине Ян Томбиньский прямо признал, что сегодня бы Соглашение об ассоциации подписано не было. Дипломат корректно, но целенаправленно указал на основные направления, по которым ЕС ожидает активности от украинской власти: создание условий для нормальной работы малого и среднего бизнеса, пересмотр закона о госзакупках, реформирование судебной системы и излечение от избирательного правосудия. Томбиньский дал понять, что тянуть с освобождением Юлии Тимошенко не нужно. Так что День Европы в Украине пройдет в рабочей обстановке.

Министр иностранных дел Леонид Кожара во время визита в Великобританию заявил Daily Telegraph, что Украина не будет освобождать Тимошенко в мае, как этого требует ЕС. Похоже, глава внешнеполитического ведомства несколько увлекся и забыл, что в его статусе любое произнесенное «нет» воспринимается отрицательно. Не исключено, что Леонид Александрович занервничал по причине уменьшения своего влияния. Еще бы: посол Украины в ЕС Константин Елисеев президентским указом назначен уполномоченным по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов с сохранением своей нынешней должности. Усиление позиций Константина Петровича с воодушевлением восприняли сторонники евроинтеграции, знающие об его критическом отношении к сближению в рамках Евразийского союза. Если вспомнить, что отношения с ВТО курирует Андрей Гончарук из президентской администрации, то Кожаре остается только выстраивание отношений с Россией и дипломатическая «мелочевка».

Впрочем, отношения с Россией, с которой наш министр иностранных дел заигрывает, обещают быть непростыми. Например, советник Владимира Путина Сергей Марков, известный ожесточенной критикой «оранжевой революции», пообещал, что Россия не успокоится, пока русский язык не станет в Украине государственным. Есть основания полагать, что дело – не только в гуманитарной, но и геополитической составляющей этого увлекательного «культуркампфа». Весьма активным был и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, пообещавший до конца года разработать техническо-экономическое обоснование строительства газопровода Ямал-Европа 2 в обход Украины. Польскому вице-премьеру Янушу Пехочиньскому пришлось даже дезавуировать слова Миллера о существовании соответствующих договоренностей, хотя шеф «Газпрома» соловьем разливался о перспективах и дешевизне новой «трубы».

Конференцию о строительстве LNG-терминала тем временем провели в Украине, где глава Укринвеста Владислав Каськив и вице-премьер Юрий Бойко сошлись на том, что в ближайшее время реализация проекта создания терминала для приема сжиженного газа выйдет на финишную прямую. Свежо предание и лыжных инструкторов вроде как рядом нет, вот только законтрактованных объемов углеводородов, которые можно было бы поставлять в Украину, пока нет. Поэтому рассуждения о пользе LNG-терминала звучат, мягко говоря, неискренне. В части борьбы за повышение энергонезависимости большую роль может сыграть символическая прокачка газа из Словакии – Украина таким образом стремится показать «Газпрому», что с ее пожеланиями придется считаться.