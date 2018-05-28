Вехи недели. День Победы в своем репертуаре, страсти по Тимошенко и новая задача Арбузова

Уже традиционно День Победы превращается в Украине в бои без правил в деле интерпретирования значения 9 мая для жизни украинского народа. Отмечу, что 82% опрошенных R&B Group украинцев по-прежнему считают День Победы великим праздником. Но одни украинские политики живут по московскому времени, нацепляя оранжево-черные ленточки и рассказывая о зверствах национал-фашистов, другие не находят ничего лучшего, как в Тернополе помешать возложению цветов к Вечному огню ветеранами и представителями КПУ. Нет смысла вспоминать, какая из партий заняла соответствующую позицию в эти майские дни – это хорошо известно.

Очевидно, что разжигание непримиримости среди прочего вызвано неспособностью украинских политиков сделать хоть что-то в части обеспечения нормальных условий жизни для немногочисленных доживших до наших дней ветеранов. О признании воюющей стороной бойцов УПА и их примирении с солдатами РККА речь не идет – отечественная элита не способна обеспечить этот процесс. Ей куда проще устраивать потешные бои вокруг великого события.



Хотя День Европы в Украине пока широко не отмечали, мнение представителей Старого Света для отечественных политиков остается весомым. Неслучайно еврокомиссар Штефан Фюле отметил успехи нашей страны в борьбе с избирательным правосудием и призвал не останавливаться на достигнутом. Не собирается сдаваться и Сергей Власенко – глава защиты Юлии Тимошенко настаивает на немедленном выполнении решения Европейского суда по правам человека о незаконности ареста своей подзащитной. Правда, Сергей Владимирович предусмотрительно не уточняет алгоритм выполнения решения ЕСПЧ – в деле бичевания власти это ведь не главное. Ему заочно ответила Анна Герман – народный депутат и президентский советник, имеющий иррациональное влияние на Виктора Януковича. Анна Николаевна выразила уверенность, что наступит время для помилования главой государства Юлии Тимошенко. Естественно, не став уточнять сроки. Герман не преминула случаем посетовать на слабость оппозиции, словно анонсируя финальное мероприятие акции «Вставай, Украина».

Набравшись сил во время продолжительных каникул, первый вице-премьер Сергей Арбузов демонстрирует решимость добиваться принятия парламентом законопроекта о реформировании НАК «Нефтегаз Украины». Сергей Геннадиевич дал понять, что обеспечение возможности сдавать в аренду подземные хранилища по решению правительства и допущение к управлению ГТС негосударственной компании – это пожелания Европейского Союза. Арбузов немного лукавит, поскольку разделение добычи и транспортировки углеводородов можно проводить и без смены формы собственности. Для него проталкивание этого законопроекта – своеобразный тест на способность работать с Верховной Радой и знание пропорций употребления кнута и пряника в диалоге с депутатским корпусом.

В любом случае следует напомнить, что для оппозиции тема эксплуатации украинской ГТС традиционно была чувствительной и мобилизующей. И роль Юлии Тимошенко, добившейся в свое время запрета на приватизацию газотранспортной системы, может взять на себя Олег Тягныбок, которого будут подстегивать электоральные перспективы. Не исключено, что власти придется ускорить процесс создания депутатской группы, сосредоточенной на политической «реабилитации» бывших депутатов-оппозиционеров, чтобы принять необходимое решение. Так что миллионы украинцев вместо скучного законотворчества могут рассчитывать на ожесточенные рукопашные схватки между народными депутатами, исповедующими различные политические взгляды.