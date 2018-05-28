Украинский интерес. Геополитическое Крещение и Кожара за океаном

Умение использовать праздничное настроение миллионов людей для обострения ситуации можно назвать особым искусством. Патриарх Кирилл заявил во время пасхальных празднований, что отмечать 1025-летнюю годовщину Крещения Руси начнут в Москве, потом торжества перенесутся в Киев и Минск. Позиция Украинской православной церкви по этому вопросу известна – ее предстоятель Филарет вряд ли сможет принять участие в совместном богослужении с руководителем РПЦ. Если украинская власть не скажет своего веского слова и не сформирует адекватный национальным интересам формат празднования, то в июле Украину может накрыть тяжелый политический кризис. Слишком много желающих публично сказать «Геть московського попа!», да и повод подходящий. Ситуацию можно было бы сгладить за счет проведения экуменического богослужения с участием иерархов других христианских церквей.





Министр иностранных дел Леонид Кожара побывал с рабочим визитом за океаном. Шеф дипломатического ведомства выступал там и как представитель председательствующей в ОБСЕ страны, и в ООН позитивно оценили результаты работы Украины по сопровождению замороженных конфликтов. Кожара пообщался и с усыновленными американцами украинскими детьми, и с представителями заокеанского бизнеса, и с влиятельными политиками, которые остаются друзьями Украины не на словах, а на деле.

Кульминацией визита стала встреча Леонида Кожары с Джоном Керри – первая для обоих в качестве глав внешнеполитических ведомств. Госсекретарь США высказался за скорейшее освобождение Юлии Тимошенко, украинский министр заверил, что ее пребывание за решеткой никому не нравится, но президент не может вмешиваться в работу судебной власти. Объективным подтверждением успеха или неудачи вояжа за океан Леонида Кожары станет развитие отношений Украины с МВФ. Пока министр финансов Юрий Колобов с оптимизмом смотрит на перспективу возобновления кредитования нашей страны Фондом.

Сохраняют оптимизм относительно Украины и наши европейские партнеры. Например, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказался за подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, а еврокомиссар Штефан Фюле отметил позитивные сдвиги в действиях официального Киева и намекнул, что на достигнутом останавливаться нельзя.

Евгений Магда