В ПР говорят, что назначат все перевыборы - если не помешает оппозиция

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Александр Стоян.

«Выборы состоятся, во всяком случае до конца года должны состояться. Если не будут блокировать больше парламент и мы будем принимать законы, в том числе и выборы в Киеве, и выборы в других городах, и выборы состоятся в Верховную Раду. Партия регионов за то, чтобы выборы состоялись, и как только будет решение Конституционного суда, мы проголосуем за выборы по Киеву, мы назначим выборы в других городах, и поддержим однозначно выборы на этих спорных, скандальных округах», - заявил Стоян.

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Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решения, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах. 29 декабря 2012 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 54 народных депутатов.

9 января 2013 года председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный Суд для решения вопроса о проведении повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах.

По словам А.Ефремова, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.

23 апреля Конституционный Суд Украины отказал в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 54 народных депутатов Украины относительно перевыборов в пяти «проблемных округах».