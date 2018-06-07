Украинский интерес. Четверо напротив президента и Путин на 10 миллиардов долларов

На уходящей неделе сторонники евроинтеграции Украины получили несколько хороших новостей и поводов для оптимизма. Высокопоставленные представители власти и оппозиции – секретарь СНБО Андрей Клюев и лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк – побывали в Брюсселе, где услышали ободряющие слова о перспективах сближения Украины и ЕС. Клюев выразил уверенность, что Украина выполнит 71 условие ЕС, а Яценюк предложил создать в парламенте специальную депутатскую комиссию для разработки законопроектов, направленных на евроинтеграцию.

Четыре министра иностранных дел государств ЕС провели три часа с глазу на глаз с Виктором Януковичем, и есть основания полагать, что они говорили не только о футболе и качествах представительских автомобилей. Шеф внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский отметил, что у Украины есть время до конца лета, чтобы выполнить все требования, выдвинутые ЕС перед подписанием Соглашения об ассоциации. При этом о судьбе Юлии Тимошенко в данном контексте на этот раз европейские дипломаты публично не говорили (возможно, не желая сглазить перспективу помилования), зато о своей начальнице напористо вспомнил глава комитета по евроинтеграции Верховной Рады и личный дипломат Юлии Владимировны Григорий Немыря.

Уделил немало внимания Украине и Владимир Путин. Во время традиционной «прямой линии» с россиянами их президент дал понять, что присоединение к Таможенному союзу подарит нашей стране до 10 миллиардов долларов в год, а отказ от этого вектора развития может привести к деиндустриализации Украины. Незатейливо, не находите? Прибывший в Киев по приглашению Виктора Медведчука, рьяно убеждающего сограждан, что украинский выбор лежит в евразийской плоскости, советник Путина Сергей Глазьев также обещал Украине золотые горы в случае присоединения к Таможенному союзу. Не забыл и пригрозить тем, что подписание соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС закроет для Киева путь в Таможенный союз. Случайно или нет, но и Николай Азаров успел сообщить иностранным журналистам, что Украина договорилась о статусе наблюдателя в Таможенном союзе, на что из Евразийской экономической комиссии последовало вежливое, но твердое опровержение.

Заметно нервничают и в «Газпроме». И лично ее лидер Алексей Миллер, и официальный спикер российской энергетической монополии Сергей Куприянов дуэтом выводили рулады о невозможности транзита газа из Центральной Европы в Украину. На это господам «газпромовцам» ответил их старый знакомый, вице-премьер Юрий Бойко, подчеркнувший, что кабальный газовый контракт с «Газпромом» подталкивает нашу страну к уменьшению объема закупок «голубого золота» у традиционного стратегического партнера.

Информация о законотворческой активности парламентариев еще одного надежного партнера Украины – Польши – была умело впрыснута в украинское информационное пространство. Отмечу, что крайне редко проекты законов и постановлений парламентов сопредельных государств вызывают повышенный интерес до их принятия. На этот раз инициативы сенаторов от «Права и справедливости» и депутатов Сейма от Крестьянской партии, решивших в унисон назвать ОУН-УПА преступной организацией, виновной в геноциде поляков, вызвали обеспокоенность и резкие оценки в Киеве. Приложили к этому руку и ВО «Свобода», и украинский МИД, что выглядело недальновидно накануне визита в Украину делегации европейских дипломатов.

Желающие могут искать в активности «ПиС» и Крестьянской партии в деле защиты памяти кресовьяков (этнических поляков, живших на украинских землях) руку Москвы или обвинять Партию регионов. Но дело, как представляется, в другом. Официальное примирение между Киевом и Варшавой не распространилось на всех поголовно поляков и украинцев, а польские партии, в отличие от украинских, прислушиваются к пожеланиям своих избирателей. Тем более – в условиях функционирования коалиционного правительства Дональда Туска. Хочется верить, что Украина и Польша смогут найти общий язык по чувствительным для обоих государств темам и не позволят им стать яблоком раздора.

Евгений Магда