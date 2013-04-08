Политолог: Тимошенко ищет точки сближения с Януковичем

«Предыдущие письма отличались агрессивной манерой, тогда как в этом – более мягкая тональность. В Тимошенко это смена тактики, она всегда отличалась тем, что может сильно, а иногда и радикально менять ее. Иногда заигрывать, чтобы использовать в своих интересах. Таким образом, в частности, уважительным тоном, она хочет, чтобы Янукович принимал те решения, которые отвечают ее интересам», - говорит он.

Фесенко допускает, что таким интересом может быть поиск Тимошенко точек сближения с Януковичем, чтобы он помиловал ее так же, как экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

«Такие мотивы у нее также могут быть, тем более сейчас, на волне эйфории от освобождения Луценко», - добавил Фесенко.

Напомним, что ранее Тимошенко написала Януковичу письмо, в котором президента призвала не подписывать законы, которые были приняты на "выездном" заседании Верховной Рады на улице Банковой. При этом Тимошенко отметила, что подобная ситуация уже имела место в истории Украины, когда их парламентское большинство сделало то же самое - покинуло сессионный зал и отдельно от тогдашней парламентской оппозиции принимало решения в Украинском доме.