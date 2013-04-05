Тягнибок рассказал, где еще ​​«будет вставать Украина» на следующей неделе
На будущей неделе акции „Вставай, Украина!” пройдут также в Ривне и Харькове.
На будущей неделе оппозиционные силы проведут акции „Вставай, Украина!” в городах Луцк, Полтава и Чернигов, а также в городах Ривне и Харьков.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель ВО „Свобода” Олег Тягнибок.
„10 апреля акция „Вставай, Украина!” состоится в городе Ривне, а 12 апреля лидеры оппозиции будут присутствовать на акции в городе Харькове”, - сообщил О.Тягнибок.
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Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая продлится два месяца.
Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктор Януковича.
Оппозиция на прошлой неделе проводила акции “Вставай, Украина!” в Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах.
Акция „Вставай, Украина!” состоится: 6 апреля – в Житомире, 9 апреля – в Луцке, 13 апреля – в Полтаве, 14 апреля – в Чернигове.