Яценюк напоминает большинству, чем закончилось ГКЧП

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк называет сегодняшние действия провластного большинства парламента “новым ГКЧП”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.Яценюка, у него «просто перед глазами Янаев вместо Рыбака. Ну, чисто ГКЧП 90-го года».

«Они же помнят, чем это все закончилось - тюрьмой для всех», - сказал А.Яценюк.

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По его словам, нынешние действия председателя Верховной Рады Владимира Рыбака должны заинтересовать Генеральную прокуратуру Украины, поскольку речь идет о статье 109 Уголовного кодекса Украины, то есть “о захвате власти государственным должностным лицом, что карается сроком на 10 лет лишения свободы”.

По убеждению А.Яценюка, сегодняшние события и действия парламентского большинства - “это прямое указание Януковича”. По его словам, сегодняшние события - это “новый Дом-2”, то есть повторение событий, которые уже происходили в Украинском доме.