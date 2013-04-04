Яценюк напоминает большинству, чем закончилось ГКЧП
Яценюк называет сегодняшние действия провластного парламентского большинства “новым ГКЧП”.
Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк называет сегодняшние действия провластного большинства парламента “новым ГКЧП”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
По словам А.Яценюка, у него «просто перед глазами Янаев вместо Рыбака. Ну, чисто ГКЧП 90-го года».
«Они же помнят, чем это все закончилось - тюрьмой для всех», - сказал А.Яценюк.
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По его словам, нынешние действия председателя Верховной Рады Владимира Рыбака должны заинтересовать Генеральную прокуратуру Украины, поскольку речь идет о статье 109 Уголовного кодекса Украины, то есть “о захвате власти государственным должностным лицом, что карается сроком на 10 лет лишения свободы”.
По убеждению А.Яценюка, сегодняшние события и действия парламентского большинства - “это прямое указание Януковича”. По его словам, сегодняшние события - это “новый Дом-2”, то есть повторение событий, которые уже происходили в Украинском доме.