Битва за Киев: провал оппозиции

Уже в девять утра все подходы к зданию Верховной Рады были блокированы. С улиц Липской, Шелковичной и Садовой невозможно было пройти сквозь толпу митингующих, отстаивающих право киевлян выбирать мэра столицы. Через Мариинский парк проходу мешали отряды «беркутовцев», милиции и сцена альтернативной акции - «Молодежь за европейское будущее». Орущая музыка, выступления активистов, агитирующих за евроинтеграцию, и полное равнодушие самих участников митинга. Большая часть «молодежи» - люди уже пенсионного возраста – то отвечали журналистам, что стоят за выборы мэра, то говорили, что за поддержку европейского вектора Украины... Остальные, стреляя у журналистов сигареты, признавались: в школе (ПТУ) каникулы, пришли денюжку заработать. Такса — 15 гривен в час.

Тем временем, на митинге оппозиции началось какое-то движение. Оказалось, в рядах митингующих появилась группа молодых людей, одетых в костюмы кроликов. У «кроликов» были игрушечные сабли и большая морковка. Но дойти до сцены сквозь толпу людей им не удалось — милиция быстро увела «провокаторов» от греха подальше. И назревающая драка не состоялась.

Не до драк было и в сессионном зале. Уже в начале утреннего пленарного заседания стало понятно — если проект постановления о выборах в Киеве и вынесут на голосование, то не раньше обеда. Тактика Партии регионов в этом вопросе была более, чем прозрачна: голосовать «за» документ никто из парламентского большинства и не собирался, а уставшие митингующие на улице, глядишь, в обеденное время разойдутся. «Мы хотим действовать в рамках Конституции и законодательства Украины. Сегодня для назначения выборов в Киеве нет юридических оснований», - пояснил журналистам народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

По его словам, «если кому-то приспичило», то пусть поднимает вопрос о выборах столичного градоначальника и ставит на голосование. «Если есть достаточно голосов, то нет вопросов», - сказал парламентарий.

Но, похоже, не было не только голосов. Представители оппозиции, сколько бы не обещали, так и не смогли ни митингующим, ни журналистам, назвать имя своего потенциального кандидата, претендующего на кресло мэра Киева. В кулуарах парламента то и дело звучали обещания от оппозиционеров разных политических расцветок: мол, с единым кандидатом уже определились, вот-вот лидеры выйдут на улицу и объявят имя «счастливчика» участникам акции, а также расскажут о согласованном плане действий на выборах в Киевсовет. Но не тут-то было.

К народу, изрядно уставшему от выступлений депутатов второго эшелона, никто из лидеров оппозиции не торопился. Электоральные баллы набрал, пожалуй, лишь Петр Порошенко. Во-первых, его представили как человека, ни разу не предавшего интересы киевлян со времен «оранжевой революции». Во-вторых, во время выступления Порошенко призвал киевлян выдвинуть единую кандидатуру на выборах мэра Киева, чем сорвал немалые овации.

Однако слухи о якобы согласованном едином кандидате, в очередной раз внесли разброд в ряды оппозиционеров. «Впервые слышу о едином кандидате...», - написал в своем Facebook народный депутат от «Батькивщины» Анатолий Гриценко. По его словам, «ни на фракции, ни на политсовете фракции» никакого обсуждения не было. «Неискренность и фальшь ситуации уже трудно скрывать. Киевляне это тоже чувствуют. Они уже не реагируют на призывы вождей, что и подтвердила сегодняшняя акция у Рады», - пояснил он.

Тем не менее, в объединенной оппозиции до обеда были уверены — митинг поможет «продавить» Партию регионов в теме выборов и решение будет принято. После обеда, когда участники акции стали расходиться, эта уверенность постепенно сошла на нет. Более того, в рядах оппозиционеров начали «шушукаться», что киевляне сами виноваты, если не будет выборов. Мол, Партия регионов была согласна на выборы в июле, но Киев не вышел, не показал свою решительность, и «регионалы» передумали.

Собственно, на вечернем заседании, когда вопрос о выборах был поставлен на голосование, оказалось, что передумали далеко не все представители парламентского большинства. «За» соответствующее постановление, проголосовало 3 «регионала» и даже 21 коммунист. К слову, в «Батькивщине» не голосовало 8 человек, а в УДАРЕ — один. И голосов не хватило: всего 209 вместо необходимых 226-ти.

Такой результат голосования спровоцировал еще более логичное действие — блокирование президиума и трибуны парламента. И разговоры в кулуарах о малой поддержке акции со стороны жителей столицы.

Действительно, оппозиции сейчас легче всего винить киевлян. Мол, посмотрите на Львов или Ивано-Франковск — тысячи людей поучаствовали в «народном вече». А жители столицы не вышли, не поддержали, не показали власти «кузькину мать». Однако проблема провальной акции – в другом.

Для того, чтобы акция «Киеву — выборы» была успешной, политикам недостаточно накануне записать видеообращение. Недостаточно выйти с кучей партийных флагов разных мастей (хотя обещали, что флагов не будет). Недостаточно резво прогуляться по улице Грушевского до Верховной Рады и засесть там в сессионном зале. Недостаточно на камеры гнобить «злочинну владу» и сетовать, что регионалы откладывают голосование по Киеву.

Те 5-6 тысяч человек, которые вышли протестовать, хотели бы услышать от представителей оппозиции четкую программу действий, а не грохочущую музыку с параллельной акции «Молодежь за европейское будущее». Больше половины митингующих вообще не слышали и не видели депутатов, зазывавших их, собственно, на митинг. И у тех, кто сегодня выходил под Верховную Раду, и у тех, кто не решился прогулять работу, осталось много вопросов к оппозиции: почему представители парламентского меньшинства не блокировали работу парламента утром и не настаивали на рассмотрении киевского вопроса первым в повестке дня? Почему в ходе заседания провалили отмену пенсионной реформы (не хватило шести голосов)? Почему не назвали имя единого кандидата-претендента на кресло мэра столицы?

А основная же причина провала акции и, как результат, голосования, — у оппозиции для киевлян не было и нет ответа на вопрос – а что дальше? Такого ответа, который бы стоил выхода на улицы.

Татьяна Урбанская