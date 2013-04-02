Правозащитник: Решение ВССУ по Лозинскому убило справедливость в судах

Переквалификация Высшим специализированным судом дела бывшего депутата Виктора Лозинского и сокращение ему срока наказания создает опасный правовой прецедент на будущее и ставит крест на минимальном доверии общества к судебной системе. Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель правления МОО «Международная лига защиты прав граждан» Эдуард Багиров.

«Это очень опасный прецедент, который создают судьи, когда меняют квалификацию и дают возможность будущим фигурантам уголовных преступлений, совершивши тяжкое преступление, просто сказать, что я не хотел, и соответственно необходимо заменить, потому что прецедент. И в то же время в украинских колониях находятся сотни тысяч осуждённых, которые отбывают наказание за умышленное убийство», - заявил Багиров.

«Это перечёркивает и ставит жирный крест на минимальном доверии судебной системе самой по себе и понятии справедливости. То есть с того дня, когда было принято решение, о том, что Лозинскому нужно заменить статью тяжкую на менее тяжкую, у нас просто пропало и исчезло слово справедливость в судебных инстанциях», - добавил он.