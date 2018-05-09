Вехи недели. Стихия продолжается, кадровые интриги под куполом и обмен любезностями между Киевом и Москвой

Киев постепенно приходит в себя после рекордного снегопада и начинает готовиться к возможным подтоплениям. Александр Попов не считает события последних десяти дней поводом для ухода в отставку. Правда, говорить сегодня о его реальных шансах занять пост столичного мэра на выборах не приходится.

По крайней мере, версия о деловом визите в Вену, озвученная Поповым, не выдерживает критики. На информационную амбразуру с заявлением об отставке бросился первый заместитель и тезка Попова Мазурчак, показательно уволены глава «Киевавтодора» Глинский и главный столичный МЧС-ник Пшеничный. В столичном руководстве снова мелькает в качестве и.о.первого зампреда КГГА Анатолий Голубченко, если пойдет дальше, то и Леонида Черновецкого на помощь не грех призвать. При этом качество работы и эффективность коммунальных служб оставляют желать лучшего. Сомнительно, что ситуация изменится, даже если на улицах столицы начнут показательно пороть проштрафившихся чиновников.



Общий нервный настрой передался Николаю Азарову. Премьер не только на «троечку» оценил работу столичной власти по борьбе с сугробами и заносами, но и приказал охране выставить с заседания правительства «ударника» Сергея Каплина, решившего дать правительству несколько советов по борьбе со стихией. Николай Янович в последнее время заметно нервничает, и это находит весьма неожиданные проявления. То он называет парламентскую оппозицию деструктивной и рвущейся к власти, то прогнозирует, что российские газопроводы в обход Украины никогда не окупятся.

Начало транзита газа из Венгрии в Украину Николай Азаров отметил визитом к тамошнему премьеру Виктору Орбану. Не исключено, что главы правительств обменялись опытом по противодействию оппозиционерам, ведь об авторитаризме лидера партии ФИДЕС много говорят в Европейском Союзе. Да и Николай Янович готов поделиться с коллегой управленческим опытом. Неожиданно бурно отреагировал на скромный газовый ручеек из Центральной Европы глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, обвинивший украинскую сторону в мошенничестве. Понятно, что топ-менеджеру российской энергетической монополии не могло понравиться сокращение закупок газа Украиной на фоне поисков ею альтернативных источников «голубого золота».

Во внутренней политике тем временем наблюдается небольшое оживление. Пока Олег Тягныбок и Арсений Яценюк работают «будильниками» для Украины, а Арсений Петрович раскрывает тайны наружного наблюдения в родных Черновцах, любопытные процессы происходят в парламенте. Несколько членов «Батькивщины» пожаловались на давление со стороны власти своим вождям, которые предпочли не называть фамилии пострадавших, а обвинили власть.

«Регионалы» тем временем асимметрично собирают подписи за отставку Руслана Кошулинского, не без оснований рассчитывая на поддержку коммунистов. Это не только позволит нанести контрудар по стремлению оппозиционеров уволить Владимира Рыбака, но и даст возможность посеять недоверие в рядах так и не ставшей объединенной оппозиции. Украинская политическая традиция свидетельствует, что кадровые вопросы, даже самые мелкие, способны посеять масштабное недоверие среди тех, кто клянется друг другу в лебединой верности.

Евгений Магда