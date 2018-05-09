Украинский интерес. Украина остается без Кокса и настойчивые пожелания Миньона

Сотрудничество Украины и Европейского Союза в конце марта обрело реальные формы в одной из важнейших отраслей: ЕБРР выделил кредит размером в 300 миллионов евро на обеспечение надлежащего уровня безопасности украинских АЭС. Очевидно, что для государства, пережившего Чернобыльскую катастрофу, такая помощь будет не лишней.





Впрочем, европейские структуры не ограничиваются материальными вливаниями. Например, президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон, который провел в Украине встречи с представителями власти и оппозиции. Он подчеркнул, что в европейском государстве не должно быть политических заключенных. Миньон анонсировал принятие в ближайшее время решения Европейского суда по правам человека по делу Юлии Тимошенко, подчеркнув обеспокоенность ПАСЕ положением судебной системы в Украине и необходимость реформирования избирательного законодательства.

Прощальную гастроль по нашей стране совершила миссия Европарламента в составе Александра Квасьневского и Пата Кокса. Бывшие президенты Польши и Ирландии 18 апреля должны отчитаться о результатах своего мониторинга ситуации в Украине, констатировав прогресс или его отсутствие в деле евроинтеграции нашей страны. Прогнозировать тональность доклада комиссии сегодня сложно, но евро-депутат Ребекка Хармс уже интенсивно критикует Кокса и Квасьневского. Эта представительница немецких «зеленых» хорошо известна своей поддержкой Юлии Тимошенко, поэтому подобные критические настроения для нее неудивительны.

Традиционно лояльными к стремлению Украины сблизиться с ЕС являются бывшие социалистические страны, что подтвердило совместное заседание Парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины. Объединенные общим историческим прошлым наши страны способны создать эффективное пространство сотрудничества от Черного до Балтийского моря. Украина для европейских неофитов представляется фактором усиления собственной позиции, поэтому Варшава и балтийские столицы стремятся способствовать евроинтеграции нашей страны. Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заверил своих ЕС-овских коллег, что украинский парламент будет в первую очередь рассматривать законопроекты, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Тем временем Николай Азаров комментирует евро-перспективы Украины достаточно скептически. Прибыв в Будапешт, где вместе с венгерским коллегой Виктором Орбаном украинский премьер дал старт транзиту газа в нашу страну, глава Кабинета Министров заявил, что неподписание Соглашения об ассоциации станет поражением и для Украины, и для ЕС, но вину за негативное развитие ситуации возложил на еврочиновников. Судя по отсутствию оперативной реакции Европейского Союза, там решили не омрачать двусторонние отношения накануне Пасхи по западному обряду. Впрочем, в Брюсселе и Страсбурге ничего не забывают, но эту чашу позора скорее придется испить профессиональным дипломатам, а не экс-премьеру.

Достаточно демонстративно пытается притянуть к себе Украину Российская Федерация. По пути из ЮАР Владимир Путин дал старт учениям вооруженных сил России на Черном море. Украинский МИД заверил, что российская сторона заранее предупредила об их проведении, видимо, решив пренебречь режимом секретности. Интересно, что Кремль не остановил от демонстрации силы даже визит шефа украинского внешнеполитического ведомства Леонида Кожары в Москву, совпавший по времени с началом учений. Впрочем, соратники Путина давно перестали стесняться подобных условностей, а украинский МИД – реагировать на недружественное поведение стратегического партнера. Максимум, на который публично оказался способен Кожара – заявить о том, что наша страна не собирается по требованию России покидать Европейское энергетическое сообщество.

Украине, по большому счету, впору тоже показать зубы, ведь из России негативные сигналы идут потоком. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, к примеру, успел назвать Виктора Януковича предателем, а первый вице-премьер Игорь Шувалов, комментируя предложения нашей страны о сотрудничестве с Таможенным союзом, заверил, что половинчатого членства в нем быть не может. Вот такое удивительное стратегическое партнерство получается…

Евгений Магда