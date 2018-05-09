Как киевляне против власти митинговали и Попова сожгли

А тут еще, нежданно-негаданно, в конце марта – циклон, в прямом смысле, как снег на голову. Конечно, власти города были к нему не готовы. А кто был готов? Водители большегрузов, заблокировавших ключевые транспортные развязки? Так их заранее не предупредили. Простые киевляне, выехавшие в пятницу в город на своих машинах, хотя ГАИ отчаянно рассылала информацию, что не надо? Не послушались — сами виноваты. Коммунальные службы, у которых соль и песок закончились еще в начале февраля? Так бюджет Киева — не резиновый. И вообще, из государственной сметы столице только крупицы перепали.

Кто ж бы в такой ситуации справился со стихией? Конечно, никто б не справился. Вот и глава КГГА Александр Попов и Ко не справились. А киевляне за это потребовали их отставки. Неблагодарные.

Первая акция протеста против руководства города, назначенная на утро среды, 27 марта, была немногочисленной. День, как назло, выдался солнечным, никаких природных катаклизмов не предвещающий: снег еще полностью не сошел, но и потопа пока еще не видать. Под стенами киевской городской администрации собралось, от силы, человек 15 молодых людей. Прессы было столько же.

Растянувшись по периметру очищенной от снега и льда, буквально, до блеска, тротуарной плитки у стен мэрии, участники Молодежного движения Киева демонстрировали редким прохожим все городские программы, проваленные командой «эффективного управленца и хозяйственника» Александра Попова. «Проект больничная касса — провален! Инициатива «социальный магазин» - провалена! Инициатива «карточка киевлянина» - провалена! Инициатива «лучшему транспорту в Киеве быть» - провалена!», - скандировал в мегафон руководитель движения Арсений Пушкаренко.

«Провалена!», - вторили ему соратники.

«Вообще-то мы планировали провести свою акцию в пятницу, но погода не позволила, поэтому перенесли на сегодня», - пояснил Арсений прессе.

По его словам, участники движения давно собирали компромат на руководство столицы и, проанализировав данные, решились на протест. Причем, основным требованием киевской молодежи была вовсе не отставка градоначальника как таковая. «Мы считаем, что мэр Комсомольска должен оставаться мэром Комсомольска», - рассказал главный активист движения. То есть, по замыслу протестующих, решать проблемы небольшого города, возможно, у Александра Попова и получалось, но до управления столицей он явно не дотягивает.

«Те идеи, которые он хотел реализовывать в Киеве, пусть реализовывает в своем родном городе. Все киевляне за два с половиной года убедились, что Попов и его окружение создавали главе КГГА искусственный имидж... Мы будем предлагать Александру Павловичу и его команде поработать в районах города. К примеру, в Голосеевском. И там, на местах, простые люди быстро приведут чиновников в чувство», - уверены участники движения.

Перед входом в здание КГГА, греясь на солнышке, тихо посмеивались четыре милиционера. А активистам, судя по всему, не суждено было докричаться до руководства столицы.

- А чего это собрались? - поинтересовалась у журналистов проходящая мимо бабушка-божий одуванчик в ондатровой шубе.

- Столичная молодежь выступает против главы КГГА Попова, - пояснили ей. Старушка поцокала языком: «Дело, конечно, правильное... Да как-то мало вас». И пошла себе мимо.

Дубль-2

После обеда, в 14-00, свою акцию протеста против киевской власти обещалась провести и столичная «Батькивщина». В ожидании массового действа под здание КГГА подтянулись правоохранительные органы. Вход в администрацию «усилили» с четырех улыбчивых милиционеров до шести. Подъехал автобус, видимо, с «Беркутом», из него так никто и не вышел, но рядом «нарисовалось» еще человек пять постовых. А по площади стали «прогуливаться» несколько крепких парней в штатском.

Как бы там ни было, все эти меры предосторожности оказались излишни. Ко времени «Ч» стало понятно, что никаких 300 протестующих, заявленных на участие в акции, не предвидится. На митинг против Попова собралось, от силы, человек 150 (с учетом прессы). Да и средний возраст митингующих, навскидку, приближался к 60-ти.

- Нет, ну какой же подлец этот Попов, - делилась своими впечатлениями с окружающими дама в оранжевом пуховике с цветным плакатиком формата А4 с изображением Юлии Тимошенко и слоганом «Весна переможе!». - Ведь прямо в глаза людям врет, что снег убрали. Где же его убрали, если вон на той стороне (машет на противоположную сторону Крещатика) никакой снегоуборочной техники не было.

«Другая сторона» и в правду разительно отличалась от площади перед зданием КГГА: горы грязного снега позволяли пешеходам идти по тротуару едва ли не гуськом.

- На следующей неделе все поплывем, - сетовала собеседница дамы в оранжевом. Их спутник в старой, потертой кожаной курточке, держащий флаг «Батькивщины», молча курил.

Тем временем, активисты помоложе работали лопатами: насыпали снег с клумбы на вычищенный перед входом в здание КГГА пятачок. Когда грязно-снежная горка стала метровой, ее разрисовали красками, «украсили» лопатами и крестом из соломы, на которую нацепили шапку-ушанку, а также плакатом: «гарний госпідар». Шапку митингующие подожгли. Вся эта композиция, как выяснилось, должна были символизировать голову руководителя столичной администрации, на котором «шапка горит».

Участники митинга подтянулись поближе — вот-вот должны были начаться выступления лидеров киевской «Батькивщины». Собственно, народные депутаты Юрий Одарченко, Александр Бригинец и Александр Черноволенко не разочаровали собравшихся. Из их выступлений присутствующим стало понятно, что Александр Попов не должен уклоняться от ответственности за происшедший в Киеве коллапс. В субботу, 23 марта, когда в КГГА была создана группа чрезвычайного реагирования, Попов отсутствовал и на заседании группы, и в городе. И, дескать, его показательные (на камеру) мероприятия по уборке снега выглядели как насмешка над горожанами. И теперь, даже после отставки трех чиновников, глава КГГА, по мнению оппозиционных политиков, должен разделить с ними их печальную участь.

- А сами-то они где были? Из них хоть кто-то снег убирал? – кивая на распинающихся оппозиционеров, кивнула прохожая лет 25-ти своему спутнику в тонких лаковых (не по погоде) туфлях.

- Да кому тут убирать, - ответил печально он. – Одни пенсионеры.

«Мы требуем в четверг, 28 марта, собрать внеочередное заседание Киевсовета, чтобы Александр Попов предоставил депутатам полный отчет о уборке снега в Киеве, о состоянии снегоуборочной техники и меры по подготовке к паводку, - заявили тем временем оппозиционеры. - А во вторник, 2 апреля, приглашаем всех киевлян выйти под стены Верховной Рады и отстоять свое право на выбор мэра».

Пока политики требовали отчетов и взывали к общественному негодованию, к группе журналистов подошел пожилой дедушка в тонкой курточке, и стал приглашать их осветить его проблему. Как выяснилось, Николай Дмитриевич, которому 77 лет – сапожник и коллекционер обуви, уже не один год пытается открыть обувной музей, но ему никак не выделят для этой цели помещение. Фотографы и корреспонденты отвлеклись от наскучившей политической пластики и стали живо обсуждать пиар-стратегию по выбиванию помещения для музея у властей. Решили начать с фоторепортажа и стали договариваться о дате съемок.

- Только позвоните заранее, а то я еще работаю. У меня только воскресенье выходной, - на прощание сказал Николай Дмитриевич и деловито направился в сторону метро.

Журналисты вновь обратили свой взор на акцию протеста. Она, акция столичной оппозиции против столичной власти, продолжалась: депутаты выступали, участники митинга скандировали: «Банду — геть!», милиция следила за порядком, видеокамеры фиксировали, как догорает шапка на «снежном» Александре Попове...

Киев жил своей жизнью.

Татьяна Урбанская

Фото Владимира Гонтаря и Владислава Мусиенко/ УНИАН