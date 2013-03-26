Томенко: Президенту нужен нынешний Нацсовет

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, по его словам, «исходя из этого, было понятно, что Президент, а точнее, окружение, которое формирует его медийную политику, одобрит отчет Нацсовета».

«Если Нацсовет наделил правом осуществлять трансляцию в цифровом формате все существующие и несуществующие на момент принятия такого решения каналы провластных финансово-политических групп, которые, соответственно, обслуживали их интересы в информационном пространстве, то вполне очевидно, что такой Нацсовет нужен Президенту», - заметил Н.Томенко.

«Другое дело, что такой Нацсовет не нужен украинской информационной политике и цивилизованному конкурентному медиарынку. Именно поэтому позиция экспертов относительно деятельности нынешнего состава Нацсовета ровно противоположна позиции одобрения отчета Президентом», - заявил председатель профильного комитета ВР.

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Он напомнил, что именно исходя из экспертной оценки деятельности Нацсовета, Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации большинством голосов принял решение не одобрять отчет Нацсовета и объявить ему недоверие.

«Мы понимаем, что сегодня тяжело будет собрать в Верховной Раде большинство голосов за выражение недоверия Нацсовету. Кроме трех оппозиционных фракций и части внефракционных, скорее всего, Партия регионов будет действовать в соответствии с указаниями из Администрации Президента, и не будет за это голосовать», - считает Н.Томенко.

В то же время, по его словам, это не означает, что в Нацсовете не произойдут кадровые изменения. Н.Томенко напомнил, что сегодня в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания работают 6 членов из восьми, трое из которых представляют Верховную Раду, трое – Президента.

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«Процедуру сбора необходимых документов и передачи их в Верховную Раду наш комитет уже завершил, поэтому надеемся, что в ближайшее время парламент назначит еще одного члена Нацсовета по квоте Верховной Рады. Вместе с тем я прогнозирую, что Президент может «докомплектовать» своих членов Нацсовета, или если не полностью, то частично изменить их представительство», - считает председатель комитета.

Он сообщил, что в комитете сейчас работают над изменениями к закону о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания для того, чтобы парламент мог самостоятельно, без Президента, влиять на свою четверку членов Нацсовета в случае непринятия годового отчета этой структуры.

Как известно, 23 марта Президент Украины Виктор Янукович одобрил отчет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за 2012 год, поданный в соответствии со статьей 16 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания».