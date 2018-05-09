Вехи недели. Рада в поиске, Киев в ожидании, Азаров в ожидании

Парламентарии, не сговариваясь, решили отметить 100 дней работы седьмого созыва возвращением к конструктивному труду. Дело не столько в обеспокоенности низким доверием избирателей к работе законодателей, сколько в отсутствии ресурсов для проведения новой парламентской кампании. Правда, в смирившейся с необходимостью сосуществования Раде не обошлось без стычек по языковому вопросу, но в целом депутатский корпус продемонстрировал способность к поиску компромиссов. Не обошлось и без эксцессов: «Батькивщина» практически без эмоций восприняла окончательную замену Сергея Власенко Романом Стаднийчуком, принявшим присягу парламентария в один день с «регионалом» Александром Козубом. «Сердечные» вожди словно подчеркнули свою бессердечность публично выказанной надеждой на решение о восстановлении защитника Юлии Тимошенко в депутатских правах Европейским судом по правам человека. Эта позиция ничто иное, как хорошая мина при плохой игре. Сам Сергей Владимирович, судя по последним заявлениям, иллюзий относительно своих партайгеноссе не питает.



Главной парламентской темой минувшей недели стала борьба за назначение даты проведения выборов в Киеве. Ее Партия регионов выиграла за счет численного преимущества. Попытка трех оппозиционных фракций назначить столичные выборы на 2 июня была изначально провальной, зато неудачное голосование за это постановление открыло путь к компромиссу. В результате решение было принято в первом чтении, отправлен запрос в Конституционный Суд (традиционно подыгрывающий власти), а лидеры оппозиции избавлены от необходимости срочно согласовать единого кандидата. Не лишним будет заметить, что главный «ударник» по уровню своего столичного энтузиазма уже давно уступает лидеру «Свободы», а исполнительному директору «Батькивщины» столичная кампания интересна преимущественно с точки зрения нагнетания внутрипартийных интриг. Снежная стихия, обрушившаяся на столицу в уик-энд, убедительно сняла с киевского пробега председателя КГГА Александра Попова, не сумевшего продемонстрировать хотя бы минимальной эффективности на своем посту. Оппозиционеры обещают второго апреля добиться назначения выборов в Киеве на начало лета, но до последнего времени массовые акции слабо воздействовали на парламентариев.

Наверное, будь у Януковича возможность предвидеть будущее, он бы воспользовался заседанием Совета регионов, чтобы назначить нового столичного градоначальника. Но поскольку даром предвидения ситуации глава государства не обладает, он предпочел ограничиться критикой оппозиции за отказ от участия в решении проблем местной власти и рядом инициатив, способных в перспективе усилить местное самоуправление. Их реализация, как и переформатирование киевской власти, пройдет в 2015 году, если не помешают результаты президентских выборов.

Заметное волнение, удивительное для ветерана государственной службы, испытывает и Николай Азаров. Отметивший три года во главе правительства его председатель вряд ли напуган обещанием Арсения Яценюка отправить Кабмин в отставку. Николай Янович хорошо умеет считать и понимает, что 174 подписи оппозиционеров под вотумом недоверия правительству – это далеко не результативное голосование за увольнение правительства. Даже 33 коммунистических «богатыря» под руководством Петра Симоненко далеко не однозначно усилят оппозиционную инициативу, ведь лидер КПУ привык играть свою игру. Для премьера куда важнее обуздать активность своего первого заместителя, поскольку Сергей Арбузов все больше напоминает теневого лидера правительства, действуя с соответствующим размахом. Не менее актуальным выглядит и оптимизация состава правительства. Министр социальной политики Наталья Королевская продемонстрировала, что является слабым звеном, не выдержавшим резкого перехода от предвыборной мечты к суровой реальности положения дел в своей сфере полномочий.

Евгений Магда