Украинский интерес. Анкета евроинтеграции и ансамбль для игры на «трубе»

Внешняя политика Украины продолжает напоминать гимнастические упражнения плохо подготовленного к физическим нагрузкам человека. Хотя официальный Киев раз за разом пытается сесть на шпагат, чтобы сыграть роль моста между Европейским Союзом и Таможенным союзом, в Брюсселе и в Москве за этими потугами наблюдают без одобрительных возгласов. Оба интеграционных образования рассматривают нашу страну как фактор собственного усиления, вот только предпочитают прямо об этом не говорить.

По крайней мере, именно так воспринял заявление парламентариев еврокомиссар Штефан Фюле, в начале месяца посещавший Киев. На днях министр иностранных дел Леонид Кожара, публично рассматривающий перспективы подписания Соглашения об ассоциации исключительно в розовом свете, заявил, что Фюле привез в Киев не 19, а 11 пунктов европейских пожеланий. Особой пикантности ситуации придает тот факт, что раньше украинский МИД отрицал наличие этого документа.Верховной Раде удалось таки принять заявление «О реализации евроинтеграционных устремлений…», в которой практически не осталось конкретных обещаний законодателей. Документ напоминает анкету соискателя, заполнение которой свидетельствует о наличии определенных амбиций, но ничего ему не гарантирует. Накануне саммита Украина – ЕС способность парламентариев проголосовать за европейский вектор развития нашей страны выглядит важнее горы второстепенных нормативных актов. При всем уважении к народным депутатам из оппозиционных фракций их 171 подпись под документом, который даже комитет по вопросам евроинтеграции без открытия сессии не имел права официально принять – не тот аргумент, что способен растопить евроскепсис в отношении нашей страны. Соблюдение процедуры и протокола в дипломатии имеет особое значение, поэтому парламентское голосование имело большое значение. Законодатели продемонстрировали, что способны к компромиссу по стратегическим вопросам, и этот мэссидж представляется более важным, чем многочисленные заявления отдельных политиков.

Довольно интенсивно готовился к поездке в Брюссель и Виктор Янукович. Сначала польский и словацкий коллеги Коморовский и Гашпарович взяли неформальное шефство над украинским президентом, поведав ему об евроожиданиях от Украины в последний понедельник зимы. Виктор Федорович уже традиционно пообещал компромисс с необозначенными рамками в отношении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Юлии Владимировна с подачи президента из палаты убрали камеры наблюдения, и она смогла вернуться в нормальные условия проживания и лечения. Но большей милости Тимошенко вряд ли стоит ждать. Луценко же, которого Черниговский апелляционный суд отказался освободить по болезни, многократно давал понять, что не собирается быть статистом в игре «Янукович, излучающий добро», предпочитая отбыть срок заключения полностью.

Евгений МАГДА