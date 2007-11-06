Богатырева пришла в Верховную Раду, сделала заявление и ушла

Представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА предлагает перенести заседание Подготовительной группы по организации первого заседания Верховной Рады 6-го созыва до завершения процедуры регистрации народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА сообщила сегодня журналистам, покидая заседание Подготовительной группы в ВР.

«Мы сейчас идем на регистрацию, и по закону, когда зарегистрируемся, будем принимать участие в Подготовительной группе», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она пояснила цель своего прихода на заседание Группы необходимостью сделать такое заявление. «Мы попросили всех использовать это время для того, чтобы каждая группа смогла подготовить свои предложения и отложить (заседание) до того, как будут все зарегистрированы. Это касается Блока Литвина, нас и КПУ. Не все зарегистрированы и в БЮТ», - отметила она.

Заседание рабочей группы также покинул первый заместитель председателя ВР 5-го созыва, представитель КПУ Адам МАРТЫНЮК и представитель КПУ Валентин МАТВЕЕВ.