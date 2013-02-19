Мэр говорит, что государство еще должно Донецку: миллионов 44

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

Он подчеркнул, что непростая ситуация в настоящее время сложилась с задержкой платежей в сфере капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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«По управлениям капитального строительства непроплаченная задолженность составляет 31 млн 358 тыс, по жилищно-коммунальному хозяйству - 12 млн 350 тыс, итого - 43 млн 700 тыс грн», - сказал мэр. При этом он добавил, что Донецкий горсовет по всем этим неплатежам плотно работает «с Минфином, казначейством» и выразил надежду, что данную ситуацию «удастся поправить».

В то же время А. Лукьянченко отметил, что «сейчас проплачиваются обязательные платежи по заработной плате и по энергоносителям».