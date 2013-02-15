В Свободе не понимают, почему Донецкая область получает половину госсубвенций

В решениях центральных органов власти относительно распределения субвенции из Государственного бюджета Украины на капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода прослеживается нарушение принципа пропорционального разделения бюджетных средств и открытый лоббизм проектов отдельных территорий.

Об этом говорится в обращении народного депутата Украины от ВО "Свобода", председатели Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ирины Сех к вице-премьер-министру Украины Александру Вилкулу относительно субвенции из госбюджета на капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», в результате распределения 440 млн грн субвенции из госбюджета на капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода Донецкая область получила почти половину суммы субвенции (200 млн грн), остальные средства распределены между Луганской (130 млн грн), Запорожской (50 млн грн), Днепропетровской (40 млн грн), Николаевской (10 млн грн) и Херсонской (10 млн грн) областями. И.Сех отметила: непропорциональное распределение средств субвенций и государственных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства между регионами Украины происходило и в прошлом году. В частности, на реализацию мероприятий, предусмотренных общегосударственной целевой программой «Питьевая вода Украины» на 2011–2020 годы из общих 83,3 млн грн в Донецкую область было направлено 42,5 млн грн, то есть 51% распределенной суммы.

"Не ставлю под сомнение катастрофическое состояние систем водоснабжения и состояние обеспечения питьевой водой именно в восточных регионах Украины. Однако считаю, что в решениях центральных органов власти четко прослеживаются нарушение принципа пропорционального распределения бюджетных средств и открытый лоббизм проектов отдельных территорий", – отмечает народный депутат.

И.Сех просит вице-премьера предоставить расчет потребности в средствах на капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода в разрезе областей Украины, который Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предоставило Кабинету министров Украины при формировании показателей Государственного бюджета на 2013 год, и предоставить копию протокола заседания комиссии по отбору проектов, в котором был сформирован перечень проектов по реализации мероприятий, предусмотренных общегосударственной целевой программой «Питьевая вода Украины» на 2011–2020 годы, и объемов их финансирования на 2012 год.

Народный депутат также просит вице-премьера сообщить, будет ли инициировать Кабинет министров Украины при уточнении показателей Государственного бюджета Украины на 2013 год направление средств на мероприятия Общегосударственной целевой программы «питьевая вода Украины» на 2011–2020 годы и планируется ли перераспределение между областями или увеличение объема субвенции из государственного местным бюджетам на капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода с целью финансирования проектов по капитальному ремонту в других областях Украины.