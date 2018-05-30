Досрочные выборы: дьявол в деталях

Предлагаю рассмотреть этот вариант максимально взвешенно и безэмоционально, анализируя подобный сценарий в контексте его пользы для страны.

Механизм. Объявить досрочные выборы Верховной Рады может глава государства, но только в том случае, если парламентарии не работают на протяжении месяца после открытия сессии. Вторая сессия седьмого парламентского созыва так и не открылась, поэтому точки отсчета для определения момента роспуска как бы нет. Впрочем, украинская Фемида в последнее время стабильно радует решениями с густым слоем политической целесообразности, поэтому в случае продолжения блокирования работы парламента с началом весны основным политическим игрокам придется напрячься.

Формула. По понятным причинам внеочередные парламентские выборы проходят по действующему на момент формирования Верховной Рады избирательному закону. Напомню, что в октябре 2012-го партии (участие политических блоков было не предусмотрено) преодолевали 5-процентный барьер, борясь за 225 депутатских мандатов. Еще 225 мест в сессионном зале Верховной Рады получили парламентарии, избранные по мажоритарным округам. На первый взгляд, в случае проведения досрочных выборов преимущество будет у одномандатников, ведь с момента их триумфа прошло не так много времени. Но это правило вряд ли распространяется на тех, кто шел в качестве независимого кандидата, а потом присоединился к Партии регионов в парламенте. На них обрушится праведный гнев оппозиционеров, запросто способных консолидироваться в борьбе против общего врага. С другой стороны, выдвижение согласованных кандидатов от оппозиционных сил по 225 округам выглядит скорее декларацией о намерениях, чем реальным сценарием. Дело в том, что «Свобода» и «УДАР» выглядят более сплоченными, чем «Батькивщина». Ведущая оппозиционная фракция пока не может эффективно распорядиться своей многочисленностью, все больше погрязая во внутренних проблемах.

Что касается перехода к выборам на мажоритарной системе, обещанного от имени Партии регионов Михаилом Чечетовым с фирменной категоричностью, то это заявление в равных долях напоминает отчаянный блеф и попытку успокоить вошедших во фракцию мажоритарщиков. Проблема не в том, что для изменения избирательного закона «регионалам» нужна гибкость, которой они никогда не отличались. Хотя партия власти осенью минувшего года победила в командном зачете и получила половину одномандатников, безоговорочно доминируя в некоторых регионах, ситуация для нее не выглядит благоприятной. Главные враги «регионалов» - экономический кризис и внутренние противоречия внутри партии власти. Внеочередные выборы – это новое испытание не только для всей «региональной» команды, но и неоправданный риск потерять даже нынешнее шаткое преимущество в парламенте. К тому же существование политических заповедников на Востоке и Западе страны вкупе с превращением Центра страны в арену политического противостояния превращает гипотетические досрочные выборы в опасное для единства Украины мероприятие.

Сроки. Досрочная кампания может проходить на протяжении 60 дней. Однако назначение досрочных выборов – право, а не обязанность президента, поэтому со сроками проведения выборов ему можно играть. Что помешает президентской администрации назначить выборы в июле или августе под предлогом формирования парламента с целью принятия бюджета-2014 свежей депутатской кровью? Во время сезона отпусков повлиять на результат волеизъявления легче. В вопросе назначения даты выборов инициатива принадлежит президенту, которому политически выгодно демонстрировать бесполезность парламента на фоне собственных энергичных заявлений. Эта игра в кошки-мышки может продолжаться долго, а закончиться – неожиданно.

Финансы. На парламентские выборы 2012 года государство выделило 1,2 миллиарда гривен, вряд ли внеочередная кампания обойдется дешевле. Откуда взять дополнительные средства в бюджете-2013, о секвестре расходов которого не говорит только ленивый – неизвестно. К тому же сотни парламентариев (это не преувеличение) так или иначе заплатили миллион и больше долларов за право получить депутатский мандат, который может оказаться скоропортящимся товаром. Очень сомнительно, что перспектива пойти на перевыборы будоражит умы подавляющего большинства парламентариев.

Целесообразность. По результатам парламентских выборов сложилась парадоксальная ситуация: хотя депутатский корпус обновился на две трети, публичные персоны политических силы остались прежними, обкатанными еще во время избирательной кампании. Виталия Кличко и Олега Тягныбока трудно назвать новыми лицами украинской политики, а официальные представители других парламентских партий откровенно приелись многим избирателям. Изменение избирательной системы по факту не привело в законодательный орган качественно новых парламентариев, способных не только подчиняться партийной дисциплине, но и самим задавать тональность диалога как в парламенте, так и в общении с избирателями.

Перспективы. В сегодняшней ситуации любые выборы в стране рассматриваются в контексте предстоящей президентской кампании. Вряд ли кто-либо из претендентов на кресло главы государства, включая Виктора Януковича, потеряет свой парламентский отряд. Очевидно, что амбициозные претенденты не прекратят критиковать президента, а вассалы последнего не перестанут противодействовать противникам своего суверена. Так что досрочная парламентская кампания не станет праздником демократии и народовластия, более того - практически при любом формате избирательного закона власть получит определенные преимущества, которые постарается реализовать с привычным цинизмом.