ЕСПЧ и Тимошенко. Хроника смутных ожиданий или растяжимое «ближайшее время»

Июнь - декабрь 2011. Ускоренное рассмотрение

О своем намерении обратиться в ЕСПЧ Юлия Тимошенко заявила еще полтора года и два месяца назад – 8 июня 2011-го. «По всем ключевым правилам работы Европейского суда по правам человека мы уже завтра можем подавать жалобу», - сказала Тимошенко журналистам после заседания Апелляционного суда Киева, который рассматривал ее апелляцию на возбуждение «газового дела». Тогда же экс-премьер сообщила, что будет просить ЕСПЧ рассмотреть ее дело вне очереди.

Но не назавтра, а только 21 июня защитник Юлии Владимировны Сергей Власенко сообщил, что жалоба в ЕСПЧ подана. И еще позже, 13 июля, текст искового заявления от 21 июня на английском языке был размещен на сайте Тимошенко. И хотя документ занял тридцать четыре страницы, вряд ли его объем или трудности перевода могут служить достаточным объяснением месяца проволочек.

Еще через неделю, 18 июля, пришло время прогнозов. Валерия Лутковская, тогдашний уполномоченный по делам ЕСПЧ, отметила, что рассмотрение дела может занять от полугода до пяти лет, плюс 2-3 месяца на предварительную переписку заявителя, суда и правительства. Сергей Власенко саркастично заметил, что и не ждал другого комментария от представителя власти, и напомнил, что дело может быть рассмотрено в ускоренном режиме. «Конечно, это займет некоторое время, но не годы», - сформулировал свой прогноз защитник экс-премьера.

В последующие дни, недели и даже месяцы особой информационной активности на тему будущего вердикта ЕСПЧ не наблюдалось. Тем временем 5 августа Юлия Тимошенко была арестована, 11 октября Печерский райсуд Киева приговорил ее к 7 годам лишения свободы, а 12 октября СБУ возбудила против нее новое уголовное дело.

«В Украине нет справедливого суда. Мы не надеемся на апелляцию. Только Европейский суд может поставить здесь точку», - констатировал 14 октября Александр Турчинов. А еще через два месяца, 14 декабря 2011 года ЕСПЧ наконец-то решил рассмотреть дело Тимошенко по ускоренной процедуре. Почему-то в сообщении пресс-службы суда указывалось, что Юлия Тимошенко обратилась в ЕСПЧ 10 августа. А не 21 июня, когда об этом сказал Власенко, и не 13 июля, когда текст соответствующего заявления появился на сайте экс-премьера. В любом случае ЕСПЧ понадобилось больше четырех месяцев для принятия этого решения.

26 декабря Сергей Власенко спрогнозировал дальнейший ход дела. «Правительство Украины получило время на коммуникацию, то есть на ответ на это заявление до 22 марта. После этого у защиты будет 4 недели для подачи своих замечаний на замечания правительства, и после этого дело может быть рассмотрено в любое время... Это может быть и на следующий день, и через неделю, и через месяц», - сказал он. Таким образом обозначилась дата, после которой имело смысл ожидать решения суда – 22 апреля 2012 года.

Январь –август 2012. Большие надежды

С наступлением 2012 года появились прогнозы относительно исхода дела. 4 января правозащитник Евгений Захаров предположил, что ЕСПЧ вряд ли признает Юлию Тимошенко политической заключенной, но, вероятно, признает нарушение Украиной ее права на свободу и личную неприкосновенность. А 9 марта советник Януковича Марина Ставнийчук признала, что у суда есть основания вынести решение в пользу Тимошенко.

16 марта наконец-то дал о себе знать и сам суд. Нет, он не вынес решения по жалобе. Он обязал государство лечить Юлию Тимошенко в стационаре. 22 апреля не произошло ничего, а 15 мая Сергей Власенко объявил, что Тимошенко готовит еще одну жалобу в ЕСПЧ, не дожидаясь рассмотрения своей кассационной жалобы по «газовому делу» затягивающим время Высшим специализированным судом Украины. Генпрокуратура отреагировала на это скептически, отметив, что сначала следовало бы дождаться окончательного рассмотрения этой кассационной жалобы.

23 мая выяснилось, что новую жалобу в ЕСПЧ защита все-таки решила не подавать, ограничившись дополнениями к жалобе, уже поданной в августе и приятой к безотлагательному рассмотрению в декабре предыдущего года. Еще через неделю, 30 мая, появилось решение суда. Но оно опять не касалось жалобы Тимошенко по существу. Суд констатировал, что правительство приняло меры по переводу Тимошенко из колонии в больницу, и отказался удовлетворить просьбу Тимошенко от 25 апреля, в которой она просила ЕСПЧ потребовать от правительства разрешить ей лечение в Германии. Сергей Власенко отметил, что такое решение было для него ожидаемым.

Наконец-то 22 июня 2012 года ЕСПЧ назначил рассмотрение дела Тимошенко на 28 августа. Власенко спрогнозировал, что заседание суда будет весьма коротким, а до оглашения решения может пройти от недели до полугода, но выразил надежду, что суд огласит решение максимально быстро, и даже, что это решение может повлечь освобождение Тимошенко, если будет принято в ее пользу.

Месяц спустя выяснилось, что не все так просто, и придется запастись терпением. 20 июля суд выпустил анонс, в котором указал, что после открытой части слушаний 28 августа он продолжит работу в закрытом режиме, а решение будет вынесено на более позднем этапе.

15 и 16 августа аббревиатура ЕСПЧ опять склонялась в устах украинских политиков. В партии Тимошенко пригрозили оспорить в этом суде отказ избирательной комиссии зарегистрировать Юлию Владимировну первым номером партийного избирательного списка, а в избиркоме парировали тем, что даже в случае позитивного для Тимошенко исхода дела вслед за решением ЕСПЧ понадобятся решения украинских судов, которые должны обязать избирком зарегистрировать Тимошенко. А пока суд да дело – и выборы давно пройдут.

Накануне заседания суда, 26 августа, Сергей Власенко констатировал, что жалоба о незаконности приговора по «газовому делу» на этот раз ЕСПЧ рассматриваться не будет, поскольку еще нет решения Высшего специализированного суда Украины. Генпрокуратура, кстати, говорила об этом еще в марте и оказалась права. На следующий день Власенко дал новый прогноз о том, когда появится решение. Он напомнил, что при рассмотрении жалобы Юрия Луценко решение было вынесено через 2,5 месяца, и высказал надежду, что на этот раз все «будет значительно быстрее».

После окончания заседания 28 августа адвокат экс-премьера Валентина Теличенко дала свой прогноз – «месяц или два». Немецкое издание Deutsche Welle предположило, что решения не будет до окончания парламентских выборов в Украине, то есть минимум через два месяца. Александр Турчинов был более оптимистичен по поводу вероятной даты решения. «По нашим прогнозам, обычно, по таким серьезным вопросам суд выносит решение в течение месяца», - сказал он.

29 августа Сергея Власенко подвела память на цифры. «Я хочу напомнить, что когда мы подавали нашу предыдущую жалобу, которая рассматривалась, кстати, вчера в Страсбурге, госпожа Лутковская, которая тогда была представителем Украины в ЕСПЧ, говорила, что дело дойдет до решения Европейского суда через 7-10 лет. Мы пришли за год», - заявил он. Нам проще – для Власенко речь шла о временах годичной давности, а нам достаточно вернуться на несколько абзацев вверх, чтобы увидеть, что Лутковская говорила про срок от нескольких месяцев до пяти лет, а не про 7-10 лет. Сам же Власенко тогда прогнозировал «некоторое время, но не годы». До решения, кстати, год спустя после его прогноза дело еще не дошло.

Потом Власенко подвела память на фамилии. Он заверил, что положительное решение Евросуда может означать автоматическое освобождение Юлии Тимошенко, как это было в деле «Абдуллаев против Азербайджана». Кто такой Абдуллаев, и чем ему не угодил Азербайджан, никого не заинтересовало. А если бы и заинтересовало, вряд ли этот интерес был бы удовлетворен за неимением такого дела. Недоразумение выяснилось через день. Оказывается, имелся в виду не Абдуллаев, а Фатулаев. «Сходство дел Тимошенко против Украины и Фатулаев против Азербайджана очевидно, - поправился Власенко, - В этом деле Европейский суд вынес прямой вердикт - единственным способом защиты прав заявителя является обязать государство немедленно его освободить».

Казус Фатулаева

О деле Эйнуллы Фатулаева следует сказать несколько слов, чтобы показать – если с Тимошенко все будет происходить подобным образом, вряд ли этот сценарий будет воспринят сторонниками украинского экс-премьера как приемлемый и удачный.

20 апреля 2007 года этот азербайджанский журналист был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в клевете. Позднее против Фатулаева возбудили новое уголовное дело, и 30 октября 2007 года осудили на восемь с половиной лет. ЕСПЧ 22 апреля 2010 года (когда он уже три года находился за решеткой) признал незаконными приговоры азербайджанских судов и потребовал его освобождения.

Азербайджанские власти не спешили выпускать Фатулаева. Вместо этого они подали апелляцию, и только через полгода, в начале октября, Большая палата ЕСПЧ оставила в силе свое решение, отказав в апелляции. Еще через месяц, 10 ноября, Верховный суд Азербайджана отменил приговоры Фатулаеву от 2007 года. Однако журналист не вышел на волю и тогда. Дело в том, что против него в конце 2009 года было возбуждено новое уголовное дело за хранение наркотиков. В июле 2010 года (между первым и вторым решением ЕСПЧ в пользу Фатулаева) суд дал ему два с половиной года, а в январе 2011-го апелляционный суд оставил в силе этот приговор.

11 марта 2011 года журналист направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По словам адвоката, Фатуллаев в письме выразил надежду, что его имя будет «в очередном списке помилованных». 26 мая года Алиев подписал распоряжение о помиловании 89 человек, находящихся в заключении. Среди помилованных был и Фатуллаев. В тот же день он вышел на свободу.

Как видим, Эйнулла Фатулаев провел в местах лишения свободы больше четырех лет и оказался на воле не в результате решения ЕСПЧ, а по указу президента, которого попросил о помиловании. Ожидают ли сторонники Тимошенко, что она просидит в тюрьме несколько лет и будет писать Януковичу письма с такими просьбами? Вряд ли…

Сентябрь 2012 – февраль 2013. Ближайшее время

Теперь из Азербайджанской весны 2011-го вернемся в украинскую осень 2012-го. 11 сентября свой прогноз о скором решении ЕСПЧ дал Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд: «В ближайшее время, в течение нескольких недель, будет вынесено решение суда относительно задержания Тимошенко, а также о том, были ли судебные заседания проведены в соответствии с европейскими стандартами. Позже ЕСПЧ возьмется за изучение дела по существу. Юристы Юлии Тимошенко в конце августа уже обратились в суд со второй жалобой. Ее рассмотрят позже, поскольку это требует времени. Насколько я знаю, эти дела уже не будут объединены».

26 сентября сходный прогноз сделал Григорий Немыря. Он заявил, что конкретная дата пока неизвестна, но случаи, которые были ранее, даю возможность говорить о том, что решение будет в ближайшие недели. Через три недели, 18 октября, оппозиционный депутат Андрей Павловский заявил, что такое решение уже есть и будет обнародовано в ближайшие дни.

«Ближайшие дни» наступили 25 октября. ЕСПЧ снова напомнил о себе и еще – о существовании болезни, называемой дежавю. Суд опять отказался удовлетворить просьбу Тимошенко, в которой она просила ЕСПЧ потребовать от правительства разрешить ей лечение в Германии, как делал это уже 30 мая. А Сергей Власенко опять назвал это решение ожидаемым, как называл тогда же.

Потом наступил ноябрь, перечеркнув многочисленные прогнозы о вынесении решения в пользу Тимошенко в течение месяца-двух со дня августовского открытого заседания суда. 6 ноября о том, что рассмотрение дела Тимошенко в ЕСПЧ не будет долгим, сказал судья этого суда Станислав Шевчук. 12 ноября к нему присоединился Власенко: «мы надеемся, что в ближайшее время сможем получить решение по этому вопросу Европейского суда». Последним в 2012 году спрогнозировал решение суда «в ближайшее время» Арсен Аваков. Так и сказал: «В ближайшее время мы ожидаем комплексное решение Европейского суда по правам человека относительно дела Тимошенко».

Потом ближайшее время перетекло в нынешний год. 17 января на сайте ЕСПЧ была обнародована большая группа решений по искам, поданным гражданами против государства Украина. Вердикта по иску Тимошенко в этом перечне не было. 24 января президент ЕСПЧ Дин Шпильман тоже выступил с оптимистическим прогнозом: «Это дело находится на рассмотрении, и решение ожидается вскоре, однако я не могу назвать дату». 30 января о наличии у себя информации, что решение ЕСПЧ по данной жалобе может быть обнародовано «в ближайшее время», заявило издание «Левый берег». Потом январь закончился.

5 февраля, как уже было сказано в начале статьи, Валентина Теличенко, уже бывший адвокат Тимошенко в ЕСПЧ, заявила о своей уверенности в победе Тимошенко. Но сроков благоразумно уточнять не стала. «Ближайшее время» продолжается, и длится оно пусть и не годы, но уже далеко не месяцы.

Пока же дальнейшая судьба самой известной узницы страны остается под вопросом. Возможно любое продолжение. Самое оптимистическое - ЕСПЧ обяжет украинские власти освободить Тимошенко, удовлетворит все ее жалобы, избирательная комиссия будет вынуждена восстановить ее имя в партийном списке, а значит, она займет свое место в парламенте даже без похода на выборы по одному из свободных пока округов. Самое пессимистическое – Тимошенко выиграет тысяч пятнадцать евро, как это произошло уже с Юрием Луценко, дело которого шло параллельно и начало рассматриваться несколько ранее, но продолжит сидеть. Между этими двумя есть еще несколько сценариев в стиле дела Эйнуллы Фатулаева. В любом случае оптимистическими прогнозами мы будем обеспечены надолго.

Игорь Гридасов