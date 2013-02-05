ГПУ поразила «безграмотность» бютовца - советуют идти к юристу

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом заявил начальник Главного следственного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь, комментируя заявление народного депутата Сергея Пашинского.

«Если честно, то меня поражает безграмотность отдельных депутатов, в данном случае С.Пашинского. Неоднократно генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, я и мои коллеги подчеркивали, что следствие по делу Щербаня продолжается. И это не новость, это действие процессуального закона. У нас было достаточно оснований объявить Ю.Тимошенко подозрение в совершении этого преступления. Это мы и сделали. И как раз об этом сказал на пресс-конференции генеральный прокурор, акцентируя внимание на том, что к такому выводу следствие пришло после того, как завершило ряд следственных действий в процессе расследования этого резонансного уголовного дела. Кроме того, он (генпрокурор) также отмечал, что сторона защиты уже на этом этапе может активно начинать адвокатскую работу, в частности, заявлять свои ходатайства. Также Виктор Пшонка неоднократно подчеркивал, что лишь суд будет определять меру вины или же невиновности Ю.Тимошенко по этим делам (организация убийства Е.Щербаня и расхищение 405,5 млн дол.)», - сказал А.Курысь.

По его словам, следствие рассчитывает на согласие самой Ю.Тимошенко дать показания по делу.

Он также добавил, что заявление народного депутата выглядит настолько бессмысленно, что любой юрист или человек, причастный к правоведению, может ему разъяснить, когда следствие по делу можно считать законченным.

«В частности, в случае, когда дело идет в суд. А фантазия С.Пашинского лишь позорит его образование, какое бы оно у него там ни было», - добавил А.Курысь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, комментируя свою встречу в Генеральной прокуратуре с исполняющим обязанности генпрокурора Ренатом Кузьминым и другими должностными лицами Генпрокуратуры, С.Пашинский заявил, что А.Курысь официально сообщил, что досудебное следствие по делу об убийстве Е.Щербаня не завершено.

По убеждению С.Пашинского, это означает, что генеральный прокурор Виктор Пшонка, который заявил о завершении досудебного следствия по делу об убийстве Е.Щербаня, якобы совершенном по заказу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, “сознательно или несознательно ввел общество и иностранных послов в заблуждение”.

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генеральный прокурор Украины В.Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Юлия Тимошенко и бывший премьер-министр Павел Лазаренко.

29 января защитники Ю.Тимошенко А.Плахотнюк и С.Власенко заявили, что до сих пор не получили доступа к материалам дела, по которому Ю.Тимошенко выдвинуто обвинение в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Е.Щербаня.

В тот же день начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь заявил, что до сих пор ни одного ходатайства от адвокатов Ю.Тимошенко не поступало.

31 января А.Плахотнюк заявил, что Ю.Тимошенко еще 24 января в письменном виде попросила Генеральную прокуратуру предоставить ей для ознакомления материалы дела об убийстве Е.Щербаня, однако не получила ответа на свою просьбу.