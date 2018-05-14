Иностранцы советуют украинскому правительству реформировать образование, ликвидировать бюрократию и почистить Киев

Максимум на 35% процентов осуществлены правительством Николая Азарова заявленные реформы – это недавно подсчитал президент страны, велев немедленно исправить ситуацию. Даже саботажем назвал Виктор Янукович такой нереформаторский подход чиновников, правда, спустя несколько дней он отметил, что только благодаря проведенным реформам удалось сохранить экономическую стабильность в стране.

Дабы помочь правительству, жалующемуся на недоброжелательность прессы, во внедрении «покращень», мы решили опросить иностранцев, живущих и работающих в Украине – о том, какие, на их взгляд, реформы больше всего нужны стране, какие изменения стоит в первую очередь реализовать, чтоб Украина стала похожей на нормальное западное государство.

Что любопытно – советы экспатов мало отличаются от тех, которые озвучивались еще на заре независимости. Похоже, украинский воз – и ныне там…

Давид Дидар, предприниматель, Иран

Самые важные изменения в Украине, на мой взгляд, должны произойти на ментальном, культурном уровне: украинцев нужно научить уважать себя и, обязательно, других. Это – прежде всего. Потому что, только воспитав уважение к другим, к их ценностям и интересам, можно побороть коррупцию. Ведь что такое коррупция? Это забота только о своих интересах и интересах своих ближних – взять на работу только своего, дать заработать только своему и себе, а жизнь и интересы других – безразличны. Безусловно, судебные и другие реформы тоже важны и нужны, но все же главное – это научиться уважать друг друга. Пример, конечно, должна показать власть. В противном случае – клановость никогда не победить.

Также хочу отметить необходимость изменения отношений между человеком и властью – люди не должны бояться государство, а только чувствовать его защиту и заботу, поддержку. Нельзя жить в страхе.

И еще – нужно открыть доступ молодежи во все сферы жизни страны. Посмотрите – сейчас на руководящих постах либо старики, либо их дети и родственники, а нужно всюду пустить образованную талантливую инициативную молодежь: архитекторов, инженеров, управленцев. Это обязательно даст позитивный эффект.

Ким Кларк, волонтер, США

Мне кажется, что вам очень важно упростить ведение малого бизнеса, условия для него, так, чтобы каждый желающий мог этим заниматься. Сейчас в Украине это очень сложно, я это вижу. Вокруг только большие рестораны, большие магазины, большие предприятия, а нужно, чтобы маленькие тоже могли развиваться. Это очень важно для среднего класса, для развития экономики. Еще вам нужно что-то делать с пенсиями. Я не знаю, как люди могут жить на 100 долларов в месяц при таких ценах, а когда эти пенсия немного повышают, то и цены тоже растут – инфляция. Ну и коррупция. Конечно, это не только украинская проблема, но вам ее также нужно решать.

Джерри Кларк, волонтер, США

Я не специалист, конечно, но мне кажется, вам нужно что-то делать с правом собственности на землю. Сейчас ведь ее у вас нельзя покупать, верно? Но человек не может заботиться о том, что ему не принадлежит, понимаете, он не может быть хорошим хозяином чужого.

И еще одна проблема – бюрократия… Мне кажется, что она во всем мире существует только сама ради себя, но в Украине она особенно масштабна.

Анета Орловска, социолог, философ, психоаналитик, Польша

На данный момент я много общаюсь с художниками, музыкантами, фотографами и другими представителями культурной среды. Все они говорят об отсутствии финансирования, хоть какой-то государственной поддержки... Поэтому мне кажется, что тут нужна специальная государственная программа, которая сможет поддержать этих творческих людей. Это везде в Европе происходит и это очень важно, на мой взгляд.

Ну, и еще… Это, конечно, нельзя назвать серьезной реформой, но надо что-то делать с этим снегом и льдом зимой… У вас тут зимой совсем ничего не убирают… Это странно.

Флориан, преподаватель, Германия

Нам, иностранцам, в Украине очень мешает бюрократия: очень трудно получить нужную информацию, например, о долгосрочных визах – на сайтах украинских посольств ее часто просто нет. Плюс – для того, чтобы ее получить – постоянно нужно собирать массу документов, справок, бумажек, часть из которых можно добыть, только слетав домой, в Германию, что не дешево и не просто. Также у вас постоянно меняется миграционное законодательство и за этим трудно уследить. Хорошо, что у нас, немцев, очень хорошее посольство и оно нам сообщает обо всем, и помогают очень, но я не знаю, как это все обстоит у приехавших, например, из Пакистана или Индии…

Еще очень плохо, что у вас вообще не существует общей базы информации: таможня, милиция, ОВИР, который вообще, кажется, всегда закрыт, все эти учреждения функционируют совершенно по отдельности, между ними нет никакой связи и обмена данными. Это крайне неудобно.

Также я не могу не отметить проблемы в сфере образования. У вас очень хорошо с точными науками – математикой, физикой, но хуже с гуманитарными. Эту проблему нужно решать.

Дивин Сомайхя Мапангада, студент, Индия

Я думаю, что справедливая система образования может решить многие проблемы в украинском обществе. В большинстве стран, где такая система успешно функционирует – это дает позитивный социальный эффект. Студенты в Украине должны получать оценки в соответствии с их интеллектом и производительностью. А что я вижу в украинской системе образования? При разном усердии студенты получают одинаковые стимулы и оценки, а потом – и рекомендации для работы, что является коррупцией. Это, как результат, приводит к коррупции в бизнесе и государственной службе. Если система образования будет работать честно и прозрачно, то многие проблемы коррупции могут быть решены.

Помимо типичных иностранцев, также мы также обратились за советом и к иностранному чиновнику, проживающему в Украине – к послу страны, ставшей родиной очередного «экономического чуда» - Малайзии. Государство, которое под руководством премьер-министра Махатхира Мухаммадиза превратилось из аграрного придатка в развитую индустриальную страну с масштабными технопарками и построило уникальные башни Петронас в Куала-Лумпуре, можно считать образцовым примером удачной реализации системных реформ.Я думаю, что справедливая система образования может решить многие проблемы в украинском обществе. В большинстве стран, где такая система успешно функционирует – это дает позитивный социальный эффект. Студенты в Украине должны получать оценки в соответствии с их интеллектом и производительностью. А что я вижу в украинской системе образования? При разном усердии студенты получают одинаковые стимулы и оценки, а потом – и рекомендации для работы, что является коррупцией. Это, как результат, приводит к коррупции в бизнесе и государственной службе. Если система образования будет работать честно и прозрачно, то многие проблемы коррупции могут быть решены.

Чуа Теонг Бана, Посол Малайзии в Украине

Я придерживаюсь мнения, что реформы в Украине должны проходить как непрерывный прогресс и в комплексе, направленном на все сферы развития нации. Реформы должны затрагивать политику, демократию, бюрократию, экономику, сферу культуры, решать социальные проблемы общества и сферы образования. Каждая сфера не менее важна, поскольку каждая инициатива реформирования должна обеспечить позитивный вклад в развитие нации и общества. Самое главное, чтобы благодаря открытому обсуждению преобразования отражали мнение, желания и потребности широких слоев населения, в том числе и наиболее незащищенных и уязвимых групп общества. Реформирования должны происходить в соответствии с интересами государства и народа.

Мои наблюдения основаны на 55 летнем опыте государственного развития Малайзии, которая успешно прошла через различные системные, плановые и прагматичные программы. На заре нашей независимости Малайзия была аграрной страной. На сегодня мы стали страной с развивающейся экономикой и совершенно другой экономической структурой. В настоящее время основу нашего валового национального дохода приносит промышленное производство, сферы услуг и туризм. Тем не менее, мы не почиваем на лаврах, а продолжаем долгий путь преобразований.

В этой связи я хотел бы поделиться с Украиной последними решениями правительства Малайзии относительно плана преобразований, который так и называется – Государственная программа трансформации. Это – динамический процесс реформирования, направленный на скорейшее достижение цели стать страной с развитой экономикой к 2020 году. Данная довольно амбициозная и комплексная программа коренным образом изменит государственный аппарат и сделает его более эффективным и ориентированным на население.

На первом этапе семь ключевых сфер, представляющих интерес для граждан Малайзии, были рассмотрены в комплексе. Такими сферами стали: уменьшение преступности, борьба с коррупцией, улучшение успеваемости учащихся, повышения уровня жизни малообеспеченных семей, улучшение инфраструктуры сельской местности, улучшение городского общественного транспорта и регулирование стоимости жизни. Все эти инициативы проводятся, контролируются и отслеживаются открыто, с вовлечением всех заинтересованных сторон, что соответствует нашему кредо – Одна Малайзия: люди – в первую очередь, результат – сейчас.

Как видим, советы господина посла странным образом похожи на предвыборные обещания и программы отечественных партий. Разница, в данном случае, лишь в том, что Малайзии удалось эти простые тезисы воплотить в реальной жизни…

Анастасия Береза