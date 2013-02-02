Лутковская говорит, что видеть Тимошенко на экране может только инспектор-женщина

Это сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Омбудсмен рассказала телеканалу "Интер", что она была в больнице, однако госпожа Тимошенко отказалась встречаться с ней, пишет ВВС Украина.

Она также подтвердила, что в палате Юлии Тимошенко действительно установлены камеры видеонаблюдения, которые принадлежат государственной пенитенциарной службе.

Запись видео, по словам госпожи Лутковской, не ведется, за заключенными только наблюдают.

"Работницы службы, которые ведут наблюдение, могут видеть только саму палату без какого-либо вмешательства в какую-то интимную сферу в жизни тех двух женщин, которые находятся в этой палате", - сказала омбудсмен.

"Кроме того, этот монитор постоянно повернут к одномуу инспектору, есть только один инспектор - женщина, которая имеет возможность наблюдать за двумя пациентками, которые находятся в палате", - добавила она.

Охраняют госпожу Тимошенко пять человек, из которых три - женщины. Из них в палате находится постоянно только одна женщина, рассказала Валерия Лутковская.

В начале января Юлия Тимошенко в письме к президенту Виктору Януковичу объявила об акции неповиновения, отказавшись возвращаться в палату, пока там ведется видеонаблюдение и круглосуточно находится караул, в котором больше мужчин, чем женщин.

ВВС Украина