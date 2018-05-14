Российский вопрос для Джона Кэрри

Смена главного дипломата Соединенных Штатов происходит на фоне заметного «охлаждения» отношений между Москвой и Вашингтоном. И Барак Обама, и Владимир Путин, выиграв свои президентские выборы в 2012 году, располагают всеми возможностями для построения конструктивной повестки дня между Россией и США. В реальности же происходит противоположный процесс.

Напомним лишь о принятии США «закона Магнитского» в декабре 2012 года и российском ответе – «законе Димы Яковлева». Картину российско-американской «дружбы» дополнило выдавливание из РФ таких организаций как USAID, Национального демократического и Международного республиканского институтов, а ранее – Британского совета и Фонда Сороса. Москва окончательно «зачистила» иностранных контрагентов на своей территории, хотя битву за «умы и сердца» легче выиграть контрагитацией, а не запретом. Продолжением политического курса России на охлаждение отношений с США стал отказ от сотрудничества в сфере правоохранительных органов и сфере контроля над оборотом наркотиков. Дополнил картину запрет России на ввоз американской говядины и свинины.

Цепочка взаимных контрдействий продолжает удлиняться, и новому Госсекретарю США Джону Керри будет все труднее оперативно нормализовать американо-российский диалог, обозначенный как один из приоритетов. Керри уверен, что сможет нормализовать отношения с Россией, поскольку обе стране проигрывают от углубления конфронтации. Нынешний мировой финансовый кризис, а также его рецидивы в виде новой волны беспорядков в арабском мире не оставляют Москве и Вашингтону другого выбора кроме поиска консенсуса.

Для Соединенных Штатов сотрудничество с Россией продолжает оставаться крайне важным в вопросах сокращения ядерных арсеналов, построения новой системы безопасности с учетом развертывания системы ПРО в Европе, сотрудничества по нормализации ситуации в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Без консенсуса Вашингтона с Москвой и Пекином, сирийская проблема будет иметь еще долгое продолжение, с вероятным новым циклом противостояния вокруг Ирана. Это, в свою очередь, может не только углубить кризис в российских северокавказских регионах, но и спровоцировать скачки цен на энергоресурсы. Для России эти вопросы имеют жизненно важное значение, и продуктивнее для обеих сторон будет искать взаимоприемлемый компромисс, а не углублять противостояние.

Особенно это становится актуальным на фоне лидерства США в проведении новой энергетической революции путем добычи сланцевого газа и нефти. Изменения, которые произойдут на мировых нефтяных и газовых рынках через 3-5 лет после начала масштабного экспорта американской нефти и газа, напрямую ударят по российским энергетическим интересам и доходам. А это уже вопросы наполнения российского бюджета и социальной стабильности. Если Россия сейчас упустит возможность привлечь американские транснациональные компании к разработке своих нефтегазовых месторождений, последствия будут весьма негативными. Без использования американских технологий и инвестиций, остановить падение добычи нефти и газа в РФ будет сложно, поскольку ресурс еще советского оборудования и технологий в сфере нефтегазовой добычи уже исчерпан.

При необходимости и особом желании, Вашингтон мог бы спровоцировать в России и экономический, и социальный и этноконфессиональный кризис, но для США целенаправленно разваливать РФ на данный момент невыгодно. Охваченная гражданскими беспорядками, сепаратизмом, религиозным и этническим противостоянием ядерная Россия – это недопустимая проблема для всего мирового сообщества. Новый Госсекретарь США, президент Обама, руководства Китая и ЕС это прекрасно понимают, поэтому сознательно не будут вести игру на развал России до геополитического «света в конце тоннеля» - стабилизации мировых финансовой и экономической сфер. Зависимость мира и США от России сейчас слишком высока, чтоб ее игнорировать.

Что касается отношения Джона Керри к Украине, то внимание может быть еще более пристальным, чем при Хилари Клинтон. Причина заключается в прагматизме американского сенатора от штата Массачусетс. К примеру, он известен как сторонник уменьшения максимальной зависимости США от экспорта энергоресурсов и внедрения энергоэффективности. На фоне запуска проектов по добычи сланцевого газа в Украине особый интерес нового Госсекретаря к этому процессу гарантирован. Удобным инструментом для ускоренного продвижения интересов американского бизнеса в Украине может стать применение закона Магнитского к части украинских высших чиновников, о чем уже начали намекать в Сенате США. Новый Госсекретарь Соединенных Штатов с высокой вероятностью значительно оживит вектор американо-украинских отношений. Возможно, эта тема была одной из ключевых во время недавнего диалога Виктора Януковича и Генри Киссинджера в Давосе.

Роман Рукомеда